気温が高くなってくると私たちを悩ませる蚊。近年はピークが2回あるといいます。今年は「もう刺された」という人が続出しています。今年の5月は去年より暑い日が多く、殺虫剤などの売り上げも伸びています。家の中で潜んでいる場所や対策をお伝えします。

■夏の風物詩である蚊が早くも猛威

森圭介アナウンサー

「まだ5月ですが、それが信じられないぐらい暑くなっていますね。今週の東京の天気予報では、27日と28日は夏日の予想です。29日は（最高気温）31℃、30日と31日はともに30℃となっています」

「暑くなると、夏の風物詩である蚊が早くも猛威を振るいます。街の方に実感を聞いてきました」

60代

「もう刺され始めています。早いと思います、今年は」

脚を刺された4歳

「かゆい。かいちゃう」

大学生

「刺されました。夜寝てるときに窓開けてたんですけど、そこから入ってきちゃって。（この時期から刺されると）結構長い戦いになっちゃうのかな」

■殺虫剤などの売り上げ、22%増

直川貴博アナウンサー

「日中掃除している時に、ちょっと窓を開けていたんですよ。半袖だったので（右腕を）刺されました」

斎藤佑樹キャスター

「（左腕を刺されて）かいちゃって、かさぶたが今治ったところです」

森アナウンサー

「『蚊が出てるな』と感じていらっしゃる方が多いんでしょう。蚊の対策グッズも例年とちょっと違う動きが出ているということです」

「殺虫剤などを扱うKINCHOによると、蚊などの殺虫剤は例年5月半ば頃からじわじわ売れ始めます。ただ、今年はもうすでに売り上げが多くなっていて、5月17日時点で、ハエ・蚊用の殺虫剤などの売り上げは前年比122%。すでに2割ほど多くなっています」

鈴江奈々アナウンサー

「もう買いました。寝室に置いたほか、網戸にくっつけて蚊が寄ってこなくなるものなども、あちこち設置しました」

■25℃程度からが「最高の環境」

森アナウンサー

「なぜ5月なのに、もうこんなに蚊が多いのか。ヤマザキ動物看護大学の長島孝行教授に伺いました。蚊は15℃くらいから活動を始めるそうです。ただ、蚊にも快適な気温があり、25℃程度からが最高の環境だということです」

「では今年はどうなっているのか。東京の気温は、去年は5月に25℃以上になったのが10回ありましたが、今年は16回（ともに26日まで）。月の半分以上、蚊にとってはいい日になっています。蚊は何月くらいが一番多いイメージがありますか？」

瀧口麻衣アナウンサー

「夏休みの時期の7月〜8月くらいのイメージがあります」

森アナウンサー

「かつては蚊がそれぐらいの時期が快適だったのでしょうか。今は、蚊にとって最高の時期です。気をつけたいポイントは、ピークが2回あるということです」

「5月〜6月は25℃くらいで蚊にとって最高の時期です。ただ7月〜8月はちょっと暑く、気温が35℃を超えると夏バテして、活動しなくなってしまいます。9月くらいから（気温が下がって）また過ごしやすくなります」

「25℃くらいのピークは5月〜6月の1回、夏が終わった9月〜11月の2回来ます。蚊の活動のピークが2回というのが近年の傾向だということです」

■屋内で潜む場所と、気を付けたい天気

森アナウンサー

「蚊のことを知れば対策ができるかもしれません。どういったことに気を付ければ、蚊から逃げて快適に過ごせるのでしょうか。家の中に蚊が入ってきてしまうと、もう大変です。日本でよく見られるのがヒトスジシマカという蚊ですが、特に好む場所はどこなのか」

「害虫防除技術研究所の白井良和所長によると、（水のあるキッチンや植木鉢、照明の辺りではなく）テーブルの下です。日中もちょっと暗く、人間が来ます。蚊にとってはごちそうがここで待っています。日中もこの辺に潜んでタイミングをうかがっているそうです」

直川貴博アナウンサー

「半ズボンで行かないように心がけます」

森アナウンサー

「気をつけるべき天気もあります。大雨の後の晴れです。蚊は湿度が高い方が動きやすい。ただ雨が降ってしまうと飛べないですよね。『血が吸いたい』と吸血意欲が高まり、晴れで一気に来ます」

■蚊に刺されたら…かゆみを抑える方法

森アナウンサー

「とはいえ、刺されるのを完全に避けるのはちょっと難しいので、刺された後になるべく不快にならないように過ごしたいと思いますよね」

「かいたらダメですよね。爪でバッテンをつけたりとかしてませんか？ 三共消毒顧問の荻野和正さんに聞きました。バッテンをつけるなどは都市伝説的なものが多いので、適度に冷水やおしぼりで冷やしてかゆみを抑えるのが一番効果的だそうです」

「家に入れないのが一番いいので、家に入る前にかなり激しく腕を振り回して、蚊が体に止まらないようにして素早くドアを閉めるのがいいそうです。蚊はかんきつ系の香りが苦手だということで、玄関などにこういった香りの芳香剤などを置くのも有効です」

「蚊がやってきます。蚊のことをよく知って対策をしていきましょう」