DC新作映画『スーパーガール』で主演を務めるミリー・オールコックは、実は先輩となる女性ヒーロー映画の代表作をほとんど観ていないそうだ。

米に語ったところによれば、オールコックはマーベル映画『ブラック・ウィドウ』（2021）や『キャプテン・マーベル』（2019）、さらにDC映画『ワンダーウーマン』（2017）も観たことがないという。いずれも女性ヒーローを主人公に据えたスーパーヒーロー映画として知られる作品。『スーパーガール』にとって先駆者的な存在とも言える。

この事実について、オールコックは「たぶん、あまり良くないですよね」とコメント。続けて、「嘘をつけばよかった！」と冗談めかして語っている。

オールコックが演じるスーパーガール／カーラ・ゾー＝エルは、スーパーマンの従姉妹にあたるキャラクター。オールコックはドラマ「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」でレイニラ・ターガリエンの若年期を演じて注目を集め、DCユニバースでは『スーパーマン』（2025）で初登場した。

単独映画『スーパーガール』は、トム・キング＆ビルキス・イヴリーによるコミック『Supergirl: Woman of Tomorrow』をもとにした作品。監督は『クルエラ』（2021）『アイ，トーニャ 史上最大のスキャンダル』（2017）のクレイグ・ギレスピー、脚本はアナ・ノゲイラが担当する。

物語では、カーラが若き少女ルーシー・メアリー・ノールと出会い、銀河をまたぐ旅へと向かうことになる。共演にはルーシー役のイヴ・リドリー、ヴィランのクレム・オブ・ザ・イエローヒルズ役マティアス・スーナールツのほか、ロボ役のジェイソン・モモアも名を連ねている。

なおオールコックは、『スーパーガール』後にもDC映画『Superman: Man of Tomorrow（原題）』に再登場する予定。女性ヒーロー映画の先輩たちは未見でも、カーラとしての飛行はすでに始まっている。

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