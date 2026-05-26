生活雑貨店のハンズ（本社、東京都新宿区）は5月25日、ハンズ渋谷店（東京都渋谷区）を今年11月に閉店すると発表しました。48年の歴史があり、 SNSには買い物客のさまざまなエピソードが投稿されています。



【写真】「ハンズ渋谷店」看板 1978年9月オープン時 →現在 3つのデザイン比較

地球儀ネタで知られるお笑い芸人「ゴー☆ジャス」さんもそんな一人。自身の公式Xに「渋谷のハンズは思い出いっぱい いちばん最初の地球儀もここで買いました」と投稿。小道具として使う地球儀の1つ目は、同店で購入したと明かしました。



さらに「昔のバイト先も近かったのでいつも行ってました いちばん上の階から螺旋状に降りて全フロア見るのが好きでした」と振り返り、「閉店までまだあるので肩の鳥を注文しに行きたいです」と閉店までに再訪すると伝えました。



SNS上では、ゴー☆ジャスさん以外にも多くのファンが思い出を投稿し、「渋谷のランドマークが」「ハンズの中でも好きな店舗だった」「なくなるのは悲しい」「ショックすぎる」「店員さんにいろいろ教えてもらった」「大変お世話になりました」などの声が相次ぎました。



渋谷店は1978年9月9日開業。売り場面積は全国の店舗の中で最大。1つの階層を3つに区分したらせん状の構造が特徴的で、階段の総数は408段。「歩くだけで新しいモノに出会える「迷う楽しさ」を味わえるハンズの象徴として愛されてきました」（同社リリースから）。



株式会社東急ハンズは1976年8月に設立。同年11月に藤沢店開店（2006年12月閉店）、1977年11月に二子玉川店開店（2006年6月閉店）、1978年9月に渋谷店開店。2022年3月末、ホームセンターを運営するカインズの子会社に。同年10月1日、社名を株式会社ハンズに変更。全国の店舗の看板も順次付け替えられ、渋谷店では2023年3月24日から新しいロゴ看板に変わりました。ハンズの店舗数は69店（2026年3月18日現在、フランチャイズと海外店舗含む）。