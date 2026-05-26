【ひらがなクイズ】さあ解いてみよう！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは心地よい時間
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、経済や取引の動向で見かける指標、誰もが経験する心地よい時間、そして生命の歴史に関わる特別な役割を持つ存在という、それぞれ異なるジャンルから3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
し□□
うた□□
□□うま
ヒント：布団に入らずに少しだけウトウトしてしまう心地よい行為。そして、優れた子孫を残すために大切に育てられる特別な役割の動物を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「たね」を入れると、次のようになります。
したね（下値）
うたたね
たねうま（種馬）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、市場の動きを読み解くビジネスの言葉から、日々の疲れを癒やすささやかな休息のひととき、さらには生命を未来へつなぐ重要な役割の呼び名までを網羅しました。共通する「たね」という響きが、経済の動向を表す専門的な描写、誰もが共感するのどかな日常の風景、自然の神秘を感じさせる表現を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、経済や取引の動向で見かける指標、誰もが経験する心地よい時間、そして生命の歴史に関わる特別な役割を持つ存在という、それぞれ異なるジャンルから3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
うた□□
□□うま
ヒント：布団に入らずに少しだけウトウトしてしまう心地よい行為。そして、優れた子孫を残すために大切に育てられる特別な役割の動物を思い浮かべてみてください。
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↓
↓
↓
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↓
正解：たね正解は「たね」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たね」を入れると、次のようになります。
したね（下値）
うたたね
たねうま（種馬）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、市場の動きを読み解くビジネスの言葉から、日々の疲れを癒やすささやかな休息のひととき、さらには生命を未来へつなぐ重要な役割の呼び名までを網羅しました。共通する「たね」という響きが、経済の動向を表す専門的な描写、誰もが共感するのどかな日常の風景、自然の神秘を感じさせる表現を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)