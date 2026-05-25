小田原の交通が円滑に！城山多古線・小田原山北線のバイパス約1kmが6月27日に開通

神奈川県が整備を進めてきた都市計画道路の城山多古線および小田原山北線。



この区間について小田原市は、同市久野から穴部地内に至る約1.0kmのバイパス区間が2026年6月27日に開通すると発表しました。



これにより全長約3.1kmの事業が完了し、小田原市中心部へのアクセス向上と防災力の強化が図られます。

当該区間に並行する現在の県道74号（小田原山北）は、久野坂下交差点から上多古交差点にかけて幅員が4.8mと狭く、急勾配が続く状況にありました。

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一部には歩道がない箇所も存在し、大型車両の通行が困難であるなど、広域的な道路ネットワークにおいてボトルネックとなっていたのです。

また周辺では慢性的な渋滞も発生しており、地域住民からの早期改善を求める声が寄せられていました。

そうしたなかで今回開通するのは、都市計画道路として一体的に整備が進められてきた城山多古線と小田原山北線のうち、山神下交差点から穴部駅入口交差点までの約1.0kmの区間です。

この事業は総延長約3.1kmで構成されており、これまでに城山中学校入口交差点から山神下交差点までの約2.1kmがすでに供用されています。

新たに新坂下トンネルを含む残りの区間が完成することで、現道の交通課題の解消が期待されています。

当該区間は幅員が11.25m確保されており、車道に加え歩道も整備されています。

これにより、小田原市北部から小田原駅や市役所、市立総合医療センターなどの主要施設が集まる市中心部へのアクセス性が向上します。

さらにはバイパス開通により、通過交通が現道から新しい道路へと転換することが見込まれ、歩行者等の安全な通行空間が確保されます。

そのほか、当該路線は第1次緊急輸送道路に指定されているため、災害発生時における緊急車両の通行や物資の輸送が円滑になり、地域全体の防災機能が強化される点も重要な効果として挙げられます。

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なお開通当日の6月27日午前10時から正午にかけては、山神下交差点付近にて開通式典を予定。その後、午後3時に供用が開始される予定です。

新たな道路の完成によって小田原市内の交通流動が最適化され、安全で円滑な移動環境の形成に寄与することになります。