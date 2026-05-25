今週の12星座占い「魚座（うお座）」全体運・開運アドバイス【2026年5月25日（月）〜5月31日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年5月25日（月）〜5月31日（日）「魚座（うお座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【魚座（うお座）】
やりたいことがたくさんみつかり、あっという間の１週間になりそう。あなたが明るく過ごしていると、家族も安心できるようです。健康面を見直してみるのもアリ。継続できそうな運動をやってみて。恋愛面は、ドラマチックなものよりも心の落ち着ける人と、のんびり過ごしたくなりそう。近所のコンビニに散歩がてら出かける人など、日常に馴染む人が◎
★ワンポイントアドバイス★
資格取得など、目標をつくって取り組めるものを用意しましょう。夜はスマホを遠ざけて勉強や読書をしてみて。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【魚座（うお座）】
やりたいことがたくさんみつかり、あっという間の１週間になりそう。あなたが明るく過ごしていると、家族も安心できるようです。健康面を見直してみるのもアリ。継続できそうな運動をやってみて。恋愛面は、ドラマチックなものよりも心の落ち着ける人と、のんびり過ごしたくなりそう。近所のコンビニに散歩がてら出かける人など、日常に馴染む人が◎
資格取得など、目標をつくって取り組めるものを用意しましょう。夜はスマホを遠ざけて勉強や読書をしてみて。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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