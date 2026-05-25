◇ナ・リーグ ドジャース5−1ブルワーズ（2026年5月24日 ミルウォーキー）

ドジャースは24日（日本時間25日）、敵地でのブルワーズ戦に勝利し、連勝でカード勝ち越しを決めた。デーブ・ロバーツ監督（53）は無失点記録を38イニングに伸ばした救援陣を称えた。

この日は先発した山本由伸が7回7安打1失点の粘投で4勝目。8回はクラインが、9回はスコットが相手打線をいずれも3者凡退に封じて勝利に導いた。

救援陣の無失点記録は38イニングまで伸び、球団記録をさらに、更新。これまでの記録は野茂英雄が在籍していた98年4月の33イニングだった。

試合後、ロバーツ監督は救援陣の好投が続く要因として「自信だと思う。誰を送り出しても、どんな場面で送り出しても、みんな自信を持っているように見える。そして自信を持って投げられる投手がブルペンにたくさんいると、登板を分散できる」とどの投手も自信に満ちていると目を細めた。

だからこそ「皆、しっかり休めているし、マウンドに上がって投げることを楽しみにしているんだ」と相乗効果で好投が続いているとうなずいた。

今季は新加入した守護神のディアスが4月中旬に右肘手術で離脱。昨季同様、ブルペンの不安定さが懸念されたが、余計な心配だったようだ。