新たなエブリイとは

2026年3月9日、スズキは軽商用バッテリーEV（電気自動車）の新型「eエブリイ」を発表しました。

EVならではの静粛性や走行性能に注目が集まるなか、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。

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1964年に登場した「キャリイバン」をルーツに持つエブリイは、1982年のマイナーチェンジで現在の名称となりました。以来、物流や現場作業を支える軽バンとして定着してきました。

現行モデルは2015年に登場した6代目で、広い荷室と扱いやすさ、耐久性を備え、商用だけでなくレジャー用途でも支持を集めています。

今回発表された新型eエブリイは、スズキ、ダイハツ、トヨタの3社が共同開発したBEVシステムを搭載する軽商用バンのEVモデルです。

従来の軽バンと同様の使い勝手を維持しながら、EVならではの静かで力強い走りを実現しています。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1890mmで、ホイールベースは2450mm。乗車定員は2名または4名です。

駆動用バッテリーには36.6kWhのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用し、一充電あたりの走行距離はWLTCモードで257kmを確保。日常の配送業務や仕事での使用に対応できる性能としています。

また、モーター・インバーター・トランスアクスルを一体化した「eAxle」により、軽ターボ以上のトルクを発揮。停車時や加速時の静粛性とともに、安定した走行を可能にしています。

さらに、バッテリーを床下に配置することで低重心化が進み、段差通過時の衝撃も抑えられています。

室内は最大積載量350kgの荷室を確保し、7インチTFTカラー液晶メーターや多数の収納スペースを備えています。

安全装備は予防安全技術「スマートアシスト」を搭載し、ADBやサイドビューランプ、LEDヘッドランプを採用しています。

荷物積載時や夜間の後方視界を補うデジタルルームミラーもメーカーオプションとして設定されています。

グレードは2シーターと4シーターの2タイプを設定し、価格（税込）は2シーターが314万6000円、4シーターが323万4000円です。

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反響について、都内の販売店では「問い合わせは多数いただいていますね。興味を持たれている方は結構いらっしゃって、実車を見たいという声もあります」といった声が聞かれました。

別の地域の店舗では、「EVの軽バンに関心を持つ方が増えています。レジャー用途としての検討もあり、まずは実車の確認を希望される方が多い印象です」と話しており、幅広い層から注目が集まっている様子がうかがえます。

発売直後ながら、販売店では関心が着実に高まっており、今後の実車確認や導入検討の動きがどのように広がっていくのか注目されます。