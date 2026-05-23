4回の第2打席でメジャー移籍後初の死球を記録

【MLB】Wソックス 9ー4 ジャイアンツ（日本時間23日・サンフランシスコ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が22日（日本時間23日）、敵地でのジャイアンツ戦に「2番・一塁」で先発出場し、3打数1安打2四死球で勝利に貢献した。試合後には地元放送局の取材に応じ、自身初の死球について振り返った。

第1打席は三振に倒れたが、4回の第2打席だった。左足付近にメジャー移籍後初となる死球でチャンスメークすると、その後打線がつながって5得点を挙げた。このイニングに2度目の打席が2死満塁で回り、左腕ボルッキの外角のスライダーに合わせて走者一掃の3点二塁打を放った。チームはこの回9得点を挙げた。

勝利後のグラウンドインタビューに呼ばれた村上は、4回の猛攻について「相手のミスというか、打線としてしっかり攻められたことが一番良かったかなと思います」と笑顔を見せた。また、自身初の死球については、思わず笑いながら「いや、できれば当たりたくないですけど（笑）。たまには自分の体を犠牲にしてチームの勝ちに貢献できればと」と話した。

この日死球を受けたのは村上だけではない。1番を打つアントナッチは2死球で塁を賑わせた。仲の良い23歳に対しては「あいつ避けないんで（笑）。気合入ってるす」と称えた。今季メジャーデビューしたアントナッチは出場33試合で10死球と驚異的な勢いで“ぶつかって”いる。（Full-Count編集部）