『探偵！ナイトスクープ』“31歳女性”の依頼者にネットざわつく「やっぱり神回」「ホンマにモノホンの…」
22日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11：17 ※関西ローカル）に登場した31歳女性の依頼者に、永見大吾探偵があ然。ネットもざわついた。
【動画】「ホンマにモノホン…」『探偵！ナイトスクープ』に登場した人気歌手
『探偵！ナイトスクープ』の公式Xで20日に投稿された予告動画では、シンガーソングライターのあいみょんと思われる人物が登場。ネットでは、「やばい！大好きなナイトスクープにあいみょん!!!」「まさかのあいみょんw」「すごすぎやんっ！」「本人じゃなきゃありえないくらい似てるもん笑」「ナイトスクープにあいみょん?!」などコメント欄がにぎわい、真偽をめぐり大反響となっていた。
「生駒山で助けてくれた命の恩人を探して」の依頼者は東京都の女性（31）。12年前に生駒山で道に迷った際に助けてくれた親子を探してほしいというもの。乗せてくれた人や車の特徴は全く覚えていないという情報に、永見大吾探偵は途方に暮れた。
そこに現れた依頼者は「シンガー・ソングライターのあいみょんです」とあいさつ。永見探偵は「あいみょんや…」とあ然としていた。
まさかの依頼者の登場にネットでは、「やっぱり神回www」「目覚めたわ笑笑」「ホンマにモノホンのあいみょんや!?」など反響が寄せられていた。
はたして、命の恩人は見つかったのか。
【動画】「ホンマにモノホン…」『探偵！ナイトスクープ』に登場した人気歌手
『探偵！ナイトスクープ』の公式Xで20日に投稿された予告動画では、シンガーソングライターのあいみょんと思われる人物が登場。ネットでは、「やばい！大好きなナイトスクープにあいみょん!!!」「まさかのあいみょんw」「すごすぎやんっ！」「本人じゃなきゃありえないくらい似てるもん笑」「ナイトスクープにあいみょん?!」などコメント欄がにぎわい、真偽をめぐり大反響となっていた。
そこに現れた依頼者は「シンガー・ソングライターのあいみょんです」とあいさつ。永見探偵は「あいみょんや…」とあ然としていた。
まさかの依頼者の登場にネットでは、「やっぱり神回www」「目覚めたわ笑笑」「ホンマにモノホンのあいみょんや!?」など反響が寄せられていた。
はたして、命の恩人は見つかったのか。