女子高校生らが死亡した辺野古沖転覆事故に関し、金子恭之国土交通大臣は22日の記者会見で、船が必要な事業者登録をしていなかったとして、死亡した金井創船長を海上運送法違反容疑で刑事告発すると明らかにした。

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金子大臣は「転覆事故を起こした『不屈』及び『平和丸』を使用した運送が、海上運送法の事業登録を受けたものでなかったことを受け、国土交通省では今般の運送行為が海上運送法の事業登録を要する行為に該当するか事実関係の確認を進める中で、同志社国際高等学校への照会等により把握できた情報から、『不屈』の船長であった故・金井創氏について、2023年以降同志社国際高等学校から依頼文を受理していたこと、2025年を除き、計3カ年において合計6回にわたり、同校の生徒及び教員を輸送したこと、いずれの年も学校から謝礼を領収していることが認められた。このため、同氏については本来必要な海上運送法の事業登録を受けずにこれらの運送を行ったものとして、本日14時に中城海上保安部に対して海上運送法違反に係る告発書を提出する」と説明した。

続けて「令和4年4月に発生した知床遊覧船事故を受け、二度とあのような事故を起こさないという決意の下、海上運送事業者に対する安全規制の強化等により再発防止を図ってきたところですが、そのような中で今般の事故が起きたことは大変遺憾であります。国土交通省としては、海上運送法の無登録営業の事案が確認されたことを受け、同法の許認可を受けずに実施しているものと疑われる運送行為に係る通報窓口を地方運輸局等に設置し、こうした運送行為に係る情報収集を強化いたします」と述べた。

さらに「今般の事故を受けまして、すでに観光庁から旅行業者に対し旅行者の安全確保の取組を講じるよう徹底しているところですが、改めて船舶を手配する場合には、船舶運航事業者が海上運送法の許認可を取得していることを確認するよう徹底します。その上で、事業登録のない船舶による今後の事故被害を防止するため、さらなる再発防止について引き続き必要な検討を行ってまいります」と述べた。

これに対し記者が「死亡した『不屈』船長を海上運送法違反で刑事告発するとのことですが、もう1隻の『平和丸』の船長や、運航団体のヘリ基地反対協議会に対しては、どのように対応するのか」と質問。

金子大臣は「今般、転覆事故を起こした船舶の運航関係者に対しては、沖縄県内における海上運送法の許認可を担当する内閣府沖縄総合事務局において、3月の事故発生以降、再三にわたって事実関係の聞き取りを申し入れてまいりました。現在に至るまで、運航関係者のどなたからも聞き取りには応じていただけておりませんが、船舶の運航関係団体であるヘリ基地反対協議会は、書面による照会には応じており、引き続き事実関係の確認を進めてまいります」と答えた。

続けて「一方、『平和丸』の船長については、刑事事件の取り扱いへの影響が懸念される等の理由によって、聞き取りには一切応じないとの意向が示されており、大変遺憾ながら今後も事実確認は困難なものと考えています。なお、本件事故については、業務上過失致死傷等の容疑で海上保安庁が現在捜査を行っているものと承知をしており、捜査については海上保安庁にお尋ねください」と述べた。（ABEMA NEWS）