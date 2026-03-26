プロポーションづくりをサポートするダイアナの補整下着シリーズ「ダイアジェンヌ」から、人気カラー“スモーキーブルー”が待望の再登場♡2026年5月12日（火）～7月15日（水）までの期間限定で販売されます。落ち着いた上品カラーと快適な着け心地を兼ね備えたシリーズは、多くの女性たちから再販希望の声が寄せられていた注目アイテム。数量限定なので早めのチェックがおすすめです♪

人気カラーが待望の復活

今回再販売される“スモーキーブルー”は、洗練されたニュアンスカラーが魅力の人気カラー。

落ち着きのある上品な色合いで、補整下着でありながら気分まで華やぐデザインが支持を集めてきました。

数量限定での再登場となり、「もう一度手に入れたい」というファンの声に応える形で復活♡

毎日のボディメイク時間を、より前向きに楽しめるカラーとして注目されています。

ダイアジェンヌ期間限定♡人気“スモーキーブルー”が待望の再登場

無理なく続けるボディメイク習慣

「ダイアジェンヌ」は、単にボディラインを整えるだけでなく、一人ひとりの理想のプロポーションづくりをサポートする補整下着シリーズ。

長年培われたプロポーションメイキングのノウハウを活かし、優れた補整力と快適な着用感を両立しています。

豊富なサイズ展開で多様な体型に対応し、日常生活の中で無理なくボディメイクを続けられるのも魅力です。

近年注目されている“無理をしないボディメイク”の考え方にも寄り添い、姿勢やシルエットを自然に整えながら、自信へとつなげてくれるシリーズです♡

※商品ごとの価格・サイズ展開は販売店舗および公式情報をご確認ください。

上品カラーで毎日に自信を♡

補整力と快適さを兼ね備え、多くの女性に愛され続ける「ダイアジェンヌ」。今回の“スモーキーブルー”再販は、毎日のボディメイクをもっと心地よく、前向きに楽しみたい方にぴったりです♡

期間限定・数量限定の特別カラーなので、気になっていた方はこの機会をぜひお見逃しなく♪