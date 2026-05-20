距離感のバグ!?「職場のグループライン作るぞ！」上司からの通達に拒否権なし！そこから始まる“仕事と私生活の境界崩壊”【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
妊娠をきっかけに漫画を描き始め、ブラック企業での実体験をコミカルに発信しているしゃけなかほいさん(@syake8989)さん。今回は、Xで公開されているエッセイ漫画「【ブラック企業の日常14】仕事でLINE(個人アカウント)を使いたくない1〜2」を紹介するとともに、“職場グループLINE問題”について話を聞いた。
ある日、職場の上司たちがLINEを使い始めたことで、しゃけなかほいさんも会社のグループLINEへ参加することになった。仕事と私生活はきっちり分けたいタイプだったものの、個人アカウントを使う以上、そう簡単にはいかない。
「緊急時だけ使うから」という説明で半ば強制的に参加させられるが、仲がよいわけでもない上司と24時間つながっている状態に、じわじわとストレスがたまっていく。
■台風直撃という大ごとなのに連絡なし!?
さらに事件は台風の日に起こる。周囲の商業施設が次々と休館を決める中、会社からは通常出勤の指示。しかし翌朝になっても、職場のグループLINEには何の連絡も入らない。外は大雨。そろそろ家を出ないと間に合わない時間になっても、会社は完全沈黙状態だった。
「え、これ本当に行くの？」「休み？営業？どっち!?」と途方に暮れていると、突然LINE通知が大量に届き始める。内容は“本日休み”の連絡だった。しかも、その後は上司たちによる“台風実況中継”がスタート。グループLINEは鳴りっぱなしになってしまう。
■アイコンすら見られたくないのに
しゃけなかほいさんは、職場で個人LINEを使うことについて「私は嫌でした」と率直にコメント。「個人のスマホですし、アイコンに好きな写真を使いたいけど、会社の人には見られたくない」と本音を明かしている。
さらに、「嫌だということはその都度言ってるんですが、初老の上司たちが意見を押し通すんですよね…」と苦笑い。便利な反面、“距離感バグ”が発生しやすいのもグループLINEの怖さかもしれない。
■共感しかない“ブラック企業あるある”
読者からは、「めちゃくちゃわかる」「休日でもLINEが鳴るだけで気が休まらない」と共感の声が続出。仕事とプライベートの境界線問題は、多くの社会人に刺さるテーマとなっている。
しゃけなかほいさんは、スーパーのクレーマーなどを描いた作品もSNSやブログで公開中。ブラック企業経験から生まれる“あるある”漫画に、今後も注目したい。
取材協力：しゃけなかほい(＠syake8989)
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