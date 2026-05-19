スウォッチ、国内の空港初の直営店を関西国際空港にオープン　フルライン展開

スイスのウォッチブランド「スウォッチ（Swatch）」が、国内の空港として初となる直営店を関西国際空港の国際線エリア（第1ターミナルビル）にオープンする。営業開始日は6月2日。

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関西国際空港の第1ターミナルビルは、2021年から段階的なリノベーションを実施。「国際線キャパシティの強化」「エアサイドエリアの充実」「旅客体験の向上」をコンセプトに、2025年3月には主要機能が完成し、国際線需要の拡大に対応している。

スウォッチの新店舗は、リノベーションの最終フェーズのタイミングで、拡張された国際線出国エリアのラグジュアリーブランドや国内空港初出店のショップなどが集まる新区画内にオープン。店内には、定番アイテムから最新コレクション、キッズウォッチブランド「フリック フラック（FLIK FLAK）」、「オメガ（OMEGA）」とのコラボ「Bioceramic MoonSwatch Collection」、「ブランパン（Blancpain）」とのコラボ「Bioceramic Scuba Fifty Fathoms Collection」など、スウォッチの製品をフルラインナップで揃える。

◾️スウォッチストア関西国際空港

オープン日：2026年6月2日（火）

所在地：大阪府泉佐野市泉州空港北1 関西国際空港 第1ターミナルビル

営業時間：7:30〜21:30