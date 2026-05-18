5月14日から15日にかけて、中国・北京において、国際社会が固唾をのんで見守る中、米中首脳会談が開催された。



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二日間にわたる緊迫した外交交渉が幕を閉じた後、各国のメディアや国際政治の専門家から多種多様な分析が示された。しかし、一連の会談における外交的なやり取りを俯瞰すると、中国側には極めて明確かつ戦略的な一つの大きな狙いがあったことが考えられる。それは、国際社会全体に対して「スマート・チャイナ（賢く洗練された中国）」という国家像を力強く印象付けることである。



自由貿易体制を支える「守護神」のイメージ形成

中国がこの「スマートさ」を印象付けようとする背景には、現在の国際社会が直面している構造変化が存在する。



米国においてはトランプ政権が自国第一主義を掲げて保護主義的な路線を推し進めており、これまで世界経済を支えてきたグローバル経済や自由貿易の枠組みから背を向ける姿勢を鮮明にしている。こうした米国の振る舞いは、同盟国を含む諸外国の間に強い不透明感や不信感を募らせる要因となっている。



これに対し、習近平政権は自国こそが自由貿易体制を支える「守護神」であるというイメージの形成に注力してきた。今回の首脳会談においても、保護主義に傾倒する米国と、国際協調を牽引する理性的でスマートな中国という対比を意図的に作り出し、国際社会における道義的優位性を確固たるものにしようとする狙いが色濃く反映されている。



パワーバランスの転換を世界に誇示

さらに、中国側が今回の首脳会談で見せた立ち振る舞いには、対米関係におけるパワーバランスの転換を世界に向けて誇示する意図が内包されていた。



トランプ政権下の米国は、既存の国際秩序を軽視する「現状打破国」としての性質を強めている。中国はこのような強硬な姿勢を見せる米国に対しても決してひるむことなく、完全に対等な立場で堂々と渡り合う姿勢を貫き通した。米国の圧力に屈することなく、むしろ強靭かつ賢明に振る舞うことは、国内における政権の求心力を高めると同時に、米国と一歩も引かずに渡り合える大国としての威信を示すための重要な外交戦略と言える。



米国の政策に対する諸外国の疑念が深まる現状は、中国にとって自国の国際的な影響力を拡大するための絶好の好機となっている。中国は米国との間で激しい対立を辞さない毅然とした姿勢を見せつつも、その他の諸外国とは経済協力を軸とした良好な関係の維持と強化を周到に図っている。



このしたたかで洗練された外交戦略の最終的な目的として、中国は米国と対等な大国としての地位を不可逆的なものにするだけでなく、場合によっては今後の米中関係そのものにおいて主導権を握り、自国に有利な国際環境を構築しようとする野心を抱いていると考えられる。2026年5月の北京での会談は、まさにそのスマートな戦略を現実のものとし、多極化が加速する世界における中国の優位性を確立するための重要な布石であったと結論付けられる。



◆和田大樹（わだ・だいじゅ）CEO, Strategic Intelligence Inc. / 代表取締役社長 専門分野は国際安全保障論、国際テロリズム論、経済安全保障、地政学リスクなど。海外研究機関や国内の大学で特任教授や非常勤講師を兼務。また、国内外の企業に対して地政学リスク分野で情報提供を行うインテリジェンス会社の代表を務める。