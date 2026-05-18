赤ちゃんが生まれた時から、大型犬と一緒に育ったら…？あまりにも尊い成長記録が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で10万6000回再生を突破しています。

【動画：生まれた時から大型犬と一緒に育った赤ちゃん→いつも優しく寄り添って…素敵すぎる『1年半の成長記録』】

生まれたばかりの赤ちゃんと大型犬

TikTokアカウント「pino_abema2」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「ピノ」くんと一緒に育った赤ちゃんの成長記録です。ピノくんは赤ちゃんが生まれた時からそばにいて、多くの時間をともに過ごしてきたそう。

新生児の頃は寝転んでいる姿を優しく見守りながら、「よしよし、いい子だね」とあやすように手足をペロペロ舐めて、ピノくんなりに一生懸命お世話をしてくれていたとか。愛にあふれた光景に、思わず頬が緩みます。

兄弟のように一緒に成長

赤ちゃんが少し大きくなって寝返りやハイハイができるようになってからも、いつも優しく寄り添ってくれていたというピノくん。赤ちゃんとピノくんがうつ伏せになり、仲良く並んでくつろいだり触れ合ったりしている姿は、まるで本当の兄弟のよう！

そして赤ちゃんがある程度自由に動き回れるようになると、自分からピノくんのそばにくることも増えたとか。ピノくんのお腹に頭をぴとっとくっつけて甘える場面も。どうやら赤ちゃんは一緒に過ごすうちに、ピノくんのことが大好きになったようですね。

絆を感じる光景に感動

ピノくんに見守られながらすくすく成長し、赤ちゃんは1歳半になりました。相変わらず2人は仲良しで、一緒にゴロゴロしている時はとても幸せそうなのだとか。

時には赤ちゃんの構って攻撃がすごくて、ピノくんが「やめて～」と拒否することも。心優しいピノくんが「NO」を言えるようになったのは、赤ちゃんが「守ってあげなくてはならない存在」から「心を許せる相棒」に変わりつつあるからではないでしょうか。2人の絆を感じる成長記録は、たくさんの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「竹馬の友」「とっても仲良いですね」といったコメントが寄せられています。

ピノくんと赤ちゃんの仲良しで可愛い姿や尊い日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「pino_abema2」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「pino_abema2」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。