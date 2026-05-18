ほどよく【色っぽさ】をまとえる♡ 媚びない「ヌーディカラーメイク」のつくり方
自分の魅力を最大限に引き出すメイクに挑戦してみたい...！そこで今回は、北里琉をお手本に、ほどよく色っぽさをまとえる「ヌーディカラーメイク」をご紹介します。フレッシュなツヤをたたえながらも影を感じるグレージュのリップを主役に、媚びないオトナな女性に近づいて♡
ほどよく色っぽさをまといたい
強めEYE×ヌードLIPの新バランスで一歩上のセクシー♡
黒でアンダーラインを強調した強いまなざしと、まぶたのやわらかな輝き。
フレッシュなツヤをたたえながらも、影を感じるグレージュのリップ。可愛さも、大人っぽさも欲張ってこそ生まれる、クールなのに抜け感もある媚びない色気が新鮮で今っぽい！
使用するアイテムはこちら♡
Key item
【a】ヴィセ メルティフィット ジェルライナー BK001 1,210円（編集部調べ）／コーセー
▶とろけるような描き心地ながらピタッと密着。
【b】YSL ラブヌード リップスティック 8 5,500円／イヴ・サンローラン・ボーテ
▶じゅわっと色づく深みのあるモーブ。
【c】peripera ムードグロイティント -02 1,430円／クリオジャパン
▶ツヤを増しながらも血色感をおさえるグレーのヴェールで、クールな色気を表現。
Other
【d】ヴィセ ニュアンス デューイ クリエイター クリアタイプ BE-2 1,430円（編集部調べ）／コーセー
▶透明感と立体感を盛れるグレージュ系。
【e】エーメイク スリムキャッチマスカラ クリアブラック 1,540円／msh
▶軽やかに毛をきわ立たせるクリアブラック。
【f】ブラッシュ N 958 5,930円／NARS JAPAN
▶シマーに輝くピーチカラー。
【g】ライトリフレクティング ルミナイジングスティック 04233 6,160円／NARS JAPAN
▶淡ピンクの光で美肌を演出。
HOW TO
How to アイメイク
コワくなりすぎないドットラインの囲み目
d-1をアイホールに塗り、d-2を二重幅に重ねる。d-3を涙袋全体に、d-4を下まぶたのきわ全体に入れ、淡いベージュの囲み目に。
aで下まぶたにインラインを引く。ラインは一直線ではなく、点を打って埋めるようにトントンと描いて。
How to アイブロウ
まつ毛用のeを眉毛を立てるように塗り、キリッとした毛並みを作る。
How to チーク
小筆でfを目の下にのせ、gをアイホール上と鼻先、ほお骨の高い部分に指でオン。
How to リップ
ツヤbutヌーディの抜け感あるお色気
bを唇に直塗りし、cを重ねてダークなトーンに引き寄せる。
完成♡
クールなのに抜け感もある色っぽメイクの完成。ヌーディカラーでオトナな女性に近づく♡
撮影／tAiki（モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）スタイリング／城田望（KIND）モデル／北里琉（本誌専属）取材・文／政年美代子
Ray編集部 エディター 佐々木麗
北里琉