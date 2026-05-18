ほどよく【色っぽさ】をまとえる♡ 媚びない「ヌーディカラーメイク」のつくり方

自分の魅力を最大限に引き出すメイクに挑戦してみたい...！そこで今回は、北里琉をお手本に、ほどよく色っぽさをまとえる「ヌーディカラーメイク」をご紹介します。フレッシュなツヤをたたえながらも影を感じるグレージュのリップを主役に、媚びないオトナな女性に近づいて♡

黒でアンダーラインを強調した強いまなざしと、まぶたのやわらかな輝き。

強めEYE×ヌードLIPの新バランスで一歩上のセクシー♡

【g】ライトリフレクティング ルミナイジングスティック 04233 6,160円／NARS JAPAN ▶淡ピンクの光で美肌を演出。

【c】peripera ムードグロイティント -02 1,430円／クリオジャパン ▶ツヤを増しながらも血色感をおさえるグレーのヴェールで、クールな色気を表現。

【a】ヴィセ メルティフィット ジェルライナー BK001 1,210円（編集部調べ）／コーセー ▶とろけるような描き心地ながらピタッと密着。

HOW TO

How to アイメイク

コワくなりすぎないドットラインの囲み目

d-1をアイホールに塗り、d-2を二重幅に重ねる。d-3を涙袋全体に、d-4を下まぶたのきわ全体に入れ、淡いベージュの囲み目に。

aで下まぶたにインラインを引く。ラインは一直線ではなく、点を打って埋めるようにトントンと描いて。

How to アイブロウ

まつ毛用のeを眉毛を立てるように塗り、キリッとした毛並みを作る。

How to チーク

小筆でfを目の下にのせ、gをアイホール上と鼻先、ほお骨の高い部分に指でオン。

How to リップ

ツヤbutヌーディの抜け感あるお色気

bを唇に直塗りし、cを重ねてダークなトーンに引き寄せる。