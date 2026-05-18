ほどよく【色っぽさ】をまとえる♡ 媚びない「ヌーディカラーメイク」のつくり方

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自分の魅力を最大限に引き出すメイクに挑戦してみたい...！そこで今回は、北里琉をお手本に、ほどよく色っぽさをまとえる「ヌーディカラーメイク」をご紹介します。フレッシュなツヤをたたえながらも影を感じるグレージュのリップを主役に、媚びないオトナな女性に近づいて♡

ほどよく色っぽさをまといたい

強めEYE×ヌードLIPの新バランスで一歩上のセクシー♡

黒でアンダーラインを強調した強いまなざしと、まぶたのやわらかな輝き。

フレッシュなツヤをたたえながらも、影を感じるグレージュのリップ。可愛さも、大人っぽさも欲張ってこそ生まれる、クールなのに抜け感もある媚びない色気が新鮮で今っぽい！

使用するアイテムはこちら♡

Key item

【a】ヴィセ メルティフィット ジェルライナー BK001 1,210円（編集部調べ）／コーセー
▶とろけるような描き心地ながらピタッと密着。

【b】YSL ラブヌード リップスティック 8 5,500円／イヴ・サンローラン・ボーテ
▶じゅわっと色づく深みのあるモーブ。

【c】peripera ムードグロイティント -02 1,430円／クリオジャパン
▶ツヤを増しながらも血色感をおさえるグレーのヴェールで、クールな色気を表現。

Other

【d】ヴィセ ニュアンス デューイ クリエイター クリアタイプ BE-2 1,430円（編集部調べ）／コーセー
▶透明感と立体感を盛れるグレージュ系。

【e】エーメイク スリムキャッチマスカラ クリアブラック 1,540円／msh
▶軽やかに毛をきわ立たせるクリアブラック。

【f】ブラッシュ N 958 5,930円／NARS JAPAN
▶シマーに輝くピーチカラー。

【g】ライトリフレクティング ルミナイジングスティック 04233 6,160円／NARS JAPAN
▶淡ピンクの光で美肌を演出。

HOW TO

How to アイメイク

コワくなりすぎないドットラインの囲み目

d-1をアイホールに塗り、d-2を二重幅に重ねる。d-3を涙袋全体に、d-4を下まぶたのきわ全体に入れ、淡いベージュの囲み目に。

aで下まぶたにインラインを引く。ラインは一直線ではなく、点を打って埋めるようにトントンと描いて。

How to アイブロウ

まつ毛用のeを眉毛を立てるように塗り、キリッとした毛並みを作る。

How to チーク

小筆でfを目の下にのせ、gをアイホール上と鼻先、ほお骨の高い部分に指でオン。

How to リップ

ツヤbutヌーディの抜け感あるお色気

bを唇に直塗りし、cを重ねてダークなトーンに引き寄せる。

完成♡

クールなのに抜け感もある色っぽメイクの完成。ヌーディカラーでオトナな女性に近づく♡

ニット 6,930円／jouetie

撮影／tAiki（モデル）、林真奈（静物）ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）スタイリング／城田望（KIND）モデル／北里琉（本誌専属）取材・文／政年美代子

Ray編集部 エディター 佐々木麗

北里琉

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