こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

現在、吹き出し口に貼るだけでホコリや花粉が機械の内部に入り込むのを防いでくれる、東洋アルミの「パッと貼るだけホコリとりフィルターエアコン用」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

東洋アルミ ホコリとりフィルター 約38cm×80cm 2枚入 エアコン 空気清浄機 貼るだけ お掃除を簡単に フィルたん S3499 388円 （29％オフ） Amazonで見る PR PR

貼るだけでホコリ・花粉対策、東洋アルミの「フィルたん ホコリとりフィルター」が29％オフに！

エアコンや空気清浄機内部に入り込むホコリや花粉をキャッチできる、東洋アルミの「パッと貼るだけホコリとりフィルターエアコン用」が、現在、Amazonで29％オフに！

機器内部へ入り込む前にホコリや花粉をキャッチしてくれる同商品。エアコン内部の汚れを軽減できるので、日々の掃除負担を減らしたい人におすすめ。

サイズは約38cm×80cmで、必要に応じてカット可能。粘着タイプのため、シール感覚で貼れるので設置も楽々。

しかも、抗菌・抗カビ・消臭加工不織布を採用しており、ニオイ対策まで考えられているのが嬉しいところ。

冷房・暖房・除湿・送風すべてのモードで使用可能。エアコンを季節問わず使う家庭なら、年間通して活躍してくれそうです。

「交換サイン」が便利、取り替えタイミングが分かりやすいですよ

交換お知らせサインが便利。フィルターが汚れるとサインが浮き出るので、「いつ替えればいいんだっけ？」問題をかなり減らせます。

交換目安は1〜2カ月。汚れたまま使い続けると吸気性能に影響する可能性もあるため、交換時期が視覚的に分かるのはうれしいですね。

内容量は2枚入り。エアコンだけでなく、背面吸気タイプの空気清浄機にも対応しています。

なお、自動お掃除機能付きや前面パネル自動開閉タイプなど、一部非対応機種もあるため購入前の確認は必須。

「エアコン内部の掃除まではなかなか手が回らない」という人は、こういう予防系アイテムで日々のケアをしておくと、あとあと助かりますよ。

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なお、上記の表示価格は2026年5月18日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

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Source: 「Amazon.co.jp」