かわいさ３割増し？バイト仲間の女の子にグッとくる瞬間９パターン
アルバイト中は、緊張感からいつも以上に気が引き締まるもの。女の子が仕事中に見せる「普段とは違う表情」にそそられる男性は少なくないようです。そこで今回は、10代から20代の独身男性409名に聞いたアンケートを参考に「かわいさ３割増し？バイト仲間の女の子にグッとくる瞬間」をご紹介いたします。
【１】私服姿で街を歩いているのを偶然見かけたとき
「制服姿とはまた違ったかわいさを感じました」（20代男性）というように、バイト先でしか接点がない男性にとって、プライベートの姿を見るのは、とても新鮮に感じるようです。いつ誰に会うかわからないので、ジャージなど適当な恰好で街を歩くのは控えましょう。
【２】一日の仕事が終わって、バックヤードで表情が緩んだとき
「緊張が解けていつもの顔に戻る瞬間がかわいい」（20代男性）というように、仕事終わりのホッとした様子を見て癒される男性もいます。オンタイムに一生懸命な人ほど、オフとのギャップが大きくなるかもしれません。
【３】ミスをして落ち込み、涙をこらえる姿を盗み見たとき
「仕事で泣きそうになるのはピュアな証拠」（20代男性）というように、何かの折に涙がこぼれ落ちそうになった表情も、男性をハッとさせるようです。バイトの立場であっても、悔し涙を流せるくらい仕事に想いを込めれば、人として大きく成長できそうです。
【４】アルバイトだからと甘えず、責任感のある姿勢を見せられたとき
「『お客さまにはバイトとか社員とか関係ないから』と言ってて、この子は違うと思いました」（20代男性）というように、プロ意識を持って仕事にあたることで、一目置かれるケースです。滅私奉公する必要はないとしても、「バイトだから」と言い訳して手を抜くのはやめましょう。
【５】汗ばむほど真剣に仕事に取り組む姿を目撃したとき
「一生懸命な女性は綺麗だと思います！」（20代男性）というように、熱心に働く姿に心を動かされる男性もいます。「頑張っても、頑張らなくても時給は同じ」ですが、周りからの評価は全然違うので、やるからにはベストを尽くしたいところです。
【６】お客さんに向けるスマイルがかわいかったとき
「僕にもあの顔で微笑みかけてほしいです」（10代男性）というように、仕事用の営業スマイルは、男性の視線を釘付けにするようです。仕事で磨いた笑顔を、プライベートでも発揮すれば、周囲のリアクションが変わってくるかもしれません。
【７】業務上、髪をまとめる必要があって、キレイなうなじがあらわになったとき
「首元からフェロモンが出ている気がします」（10代男性）というように、バイト中限定のうなじ露出に興奮する男性もいるようです。仕事内容によりますが、バイト先では髪をアップにしておくと、邪魔にならないだけでなく、男性ファンが増えるでしょう。
【８】普段はチャラい感じなのに、制服姿だと清潔感にあふれていたとき
「制服効果でみんな清純派に見えます（笑）」（20代男性）というように、バイト中のユニフォーム姿に萌える男性もいます。よりかわいく見せるために、できるだけサイズが合うもの、シワや汚れのないものを着用したいところです。
【９】仕事開始と同時に礼儀正しい言葉遣いに切り替わったとき
「スイッチがカチッと入る感じが新鮮でした」（10代男性）というように、オンとオフの切り替えが鮮やかだと、男性をドキッとさせる場合があるようです。バックヤードではリラックスモードでも、持ち場に一歩足を踏み入れたら「仕事の顔」で業務に臨みましょう。
当たり前と言えば当たり前ですが、バイトだからと手を抜かずマジメに頑張ることが、男性からの印象アップにつながるようです。「頑張っても時給は変わらないから」と冷めた考え方をしている人も、真剣になれば周りの目が変わるかもしれません。（外山武史）
【調査概要】
期間：2015年1月8日から15日まで
対象：合計409名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】私服姿で街を歩いているのを偶然見かけたとき
「制服姿とはまた違ったかわいさを感じました」（20代男性）というように、バイト先でしか接点がない男性にとって、プライベートの姿を見るのは、とても新鮮に感じるようです。いつ誰に会うかわからないので、ジャージなど適当な恰好で街を歩くのは控えましょう。
「緊張が解けていつもの顔に戻る瞬間がかわいい」（20代男性）というように、仕事終わりのホッとした様子を見て癒される男性もいます。オンタイムに一生懸命な人ほど、オフとのギャップが大きくなるかもしれません。
【３】ミスをして落ち込み、涙をこらえる姿を盗み見たとき
「仕事で泣きそうになるのはピュアな証拠」（20代男性）というように、何かの折に涙がこぼれ落ちそうになった表情も、男性をハッとさせるようです。バイトの立場であっても、悔し涙を流せるくらい仕事に想いを込めれば、人として大きく成長できそうです。
【４】アルバイトだからと甘えず、責任感のある姿勢を見せられたとき
「『お客さまにはバイトとか社員とか関係ないから』と言ってて、この子は違うと思いました」（20代男性）というように、プロ意識を持って仕事にあたることで、一目置かれるケースです。滅私奉公する必要はないとしても、「バイトだから」と言い訳して手を抜くのはやめましょう。
【５】汗ばむほど真剣に仕事に取り組む姿を目撃したとき
「一生懸命な女性は綺麗だと思います！」（20代男性）というように、熱心に働く姿に心を動かされる男性もいます。「頑張っても、頑張らなくても時給は同じ」ですが、周りからの評価は全然違うので、やるからにはベストを尽くしたいところです。
【６】お客さんに向けるスマイルがかわいかったとき
「僕にもあの顔で微笑みかけてほしいです」（10代男性）というように、仕事用の営業スマイルは、男性の視線を釘付けにするようです。仕事で磨いた笑顔を、プライベートでも発揮すれば、周囲のリアクションが変わってくるかもしれません。
【７】業務上、髪をまとめる必要があって、キレイなうなじがあらわになったとき
「首元からフェロモンが出ている気がします」（10代男性）というように、バイト中限定のうなじ露出に興奮する男性もいるようです。仕事内容によりますが、バイト先では髪をアップにしておくと、邪魔にならないだけでなく、男性ファンが増えるでしょう。
【８】普段はチャラい感じなのに、制服姿だと清潔感にあふれていたとき
「制服効果でみんな清純派に見えます（笑）」（20代男性）というように、バイト中のユニフォーム姿に萌える男性もいます。よりかわいく見せるために、できるだけサイズが合うもの、シワや汚れのないものを着用したいところです。
【９】仕事開始と同時に礼儀正しい言葉遣いに切り替わったとき
「スイッチがカチッと入る感じが新鮮でした」（10代男性）というように、オンとオフの切り替えが鮮やかだと、男性をドキッとさせる場合があるようです。バックヤードではリラックスモードでも、持ち場に一歩足を踏み入れたら「仕事の顔」で業務に臨みましょう。
当たり前と言えば当たり前ですが、バイトだからと手を抜かずマジメに頑張ることが、男性からの印象アップにつながるようです。「頑張っても時給は変わらないから」と冷めた考え方をしている人も、真剣になれば周りの目が変わるかもしれません。（外山武史）
【調査概要】
期間：2015年1月8日から15日まで
対象：合計409名（10代、20代の独身男性）
地域：全国
方法：インターネット調査