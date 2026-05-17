鷹が連敗を「4」でストップ

パーソル パ・リーグ公式戦は17日、各地で3試合が行われた。楽天モバイル最強パークでの楽天-ソフトバンクは、5-1でソフトバンクが勝利した。初回に栗原陵矢内野手の12号2ランで先制すると、7回には周東佑京外野手らの適時打で加点した。先発の前田悠伍投手は5回1失点で今季2勝目を挙げ、チームの連敗を4で止めた。敗れた楽天は、先発の藤井聖投手が6回2失点と粘るも打線がつながらなかった。

エスコンフィールドでの日本ハム-西武は、6-3で西武が逆転勝利を収めた。西武は1-2で迎えた7回、代打・岸潤一郎外野手の1号2ランで逆転。さらにタイラー・ネビン内野手の7号2ランも飛び出した。先発のアラン・ワイナンス投手は6回2失点で来日初登板初勝利。チームは5カード連続勝ち越しを決めた。日本ハムは終盤に逆転を許し敗退した。

ZOZOマリンスタジアムでのロッテ-オリックスは、3-2でロッテが接戦を制し、今季初の4連勝を飾った。1点を追う6回2死一、三塁からネフタリ・ソト内野手が逆転の3号3ランを放った。先発の廣池康志郎投手は7回1失点の好投で先発初勝利を挙げた。オリックスは太田椋内野手の本塁打など11安打を放つも2得点に終わり、4連敗を喫した。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）