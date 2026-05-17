16日（土）、欧州チャンピオンズリーグ（CL）男子の準決勝が行われ、アウトサイドヒッターの石川祐希が所属するペルージャは、PGEプロジェクト・ワルシャワ（ポーランド）と対戦した。

欧州各国リーグの強豪クラブが集う同大会。ペルージャは準々決勝でラス・パルマス（スペイン）を下し、準決勝へ進出した。一方のワルシャワは、プレーオフでセリエAの強豪トレンティーノ（イタリア）を破り、クラブ史上初のベスト4入りを果たしていた。

石川はこの試合もベンチスタートとなったが、第1、第2セット途中にリリーフサーバーとして出場。ペルージャはワシム・ベンタラを中心に得点を重ね、序盤からリードを広げて2セットを連取する。第3セットは、ペルージャが先行する展開となったものの、終盤にワルシャワがサーブから流れをつかみ20点台で同点に追いつかれる展開に。セットはデュースにもつれ込んだが、最後はオレフ・プロトニツキーのノータッチエースが決まり、ペルージャがストレート勝利を収めた。

決勝は18日（月）日本時間3:30より、ザビエルチェ（ポーランド）と対戦する。昨年と同カードとなった決勝戦。ペルージャが連覇を掴めるか注目が集まる。

⬛︎試合結果

ペルージャ（イタリア） 3-0 PGEプロジェクト・ワルシャワ（ポーランド）

第1セット 25-19

第2セット 25-20

第3セット 26-24