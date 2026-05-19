この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「うちには向いてない」面接中に告げられた悲しい一言

「人は他人の話に興味がない」大手広告代理店に内定したインフルエンサーが語る“結論ファースト”の面接術

初任給だけで選ぶと人生が詰む。就活で本当に見るべき指標とは「自分の幸せに直接関わる数字」だった

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