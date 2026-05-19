「それは悲しい」面接100回経験の27卒就活生が語る“うちには向いてない”と言われた衝撃体験
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しゅんダイアリー就活チャンネルが「【リアル】「“向いてない”って言われた…」面接直前の27卒に突撃して本音を聞いてみたら共感の嵐だった…」を公開した。面接を約100回経験した27卒の就活生に突撃インタビューを実施し、業界ごとの面接官の特徴や、「うちには向いてないかもしれないね」と告げられた過酷な体験談に迫った。
インタビュアーは、面接直前の就活生に昼食を交えながら話を聞いた。彼女はすでに2社の内定を獲得しているものの、無形商材を扱う証券業界を第一志望に掲げ、就職活動を継続している。
これまでの選考を振り返り、印象に残っている面接官について話題が及ぶと、彼女は業界ごとの雰囲気の違いを力説。家具メーカーは「『こんにちは！』と明るい」一方で、通信・IT系は淡々と進み「本当に笑わない」と語る。さらに、実力主義が強い人材系は「目がガンギマってる」と彼女ならではの表現で冗談交じりに明かした。
また、学生時代に力を入れたこと、いわゆる「ガクチカ」のウケが企業によって全く異なる点にも言及した。1社目で好感触だったエピソードを、同業界の別企業で披露したところ、「それはうちでは活かせないんじゃない？」と冷たく返され、面接の最中に「うちには向いてないかもしれないね」と切り捨てられた悲痛なエピソードを告白し、苦笑いを浮かべた。
社会人になることへの不安を問われると、彼女は満員電車や人間関係に加え、就職活動中から悩まされているパンプスの痛みを訴えた。つま先に全体重がかかるため「想像している何十倍も痛い」と顔をしかめ、女性の歩くペースを気遣える男性は「爆モテ確定」と断言し、笑いを誘った。
数々の困難を味わいながらも、「結局場数」と割り切るたくましさも兼ね備えている。オンライン面接では、画面上のカメラの下に面接官のウィンドウを配置し、目線が合うように工夫しているという実践的なテクニックも披露。「入室した時点で100％決めていく」と最高の笑顔を見せ、本番の面接へと向かっていった。100回に及ぶ試行錯誤から導き出されたリアルな本音は、これから選考に挑む学生にとって大きなヒントとなりそうだ
インタビュアーは、面接直前の就活生に昼食を交えながら話を聞いた。彼女はすでに2社の内定を獲得しているものの、無形商材を扱う証券業界を第一志望に掲げ、就職活動を継続している。
これまでの選考を振り返り、印象に残っている面接官について話題が及ぶと、彼女は業界ごとの雰囲気の違いを力説。家具メーカーは「『こんにちは！』と明るい」一方で、通信・IT系は淡々と進み「本当に笑わない」と語る。さらに、実力主義が強い人材系は「目がガンギマってる」と彼女ならではの表現で冗談交じりに明かした。
また、学生時代に力を入れたこと、いわゆる「ガクチカ」のウケが企業によって全く異なる点にも言及した。1社目で好感触だったエピソードを、同業界の別企業で披露したところ、「それはうちでは活かせないんじゃない？」と冷たく返され、面接の最中に「うちには向いてないかもしれないね」と切り捨てられた悲痛なエピソードを告白し、苦笑いを浮かべた。
社会人になることへの不安を問われると、彼女は満員電車や人間関係に加え、就職活動中から悩まされているパンプスの痛みを訴えた。つま先に全体重がかかるため「想像している何十倍も痛い」と顔をしかめ、女性の歩くペースを気遣える男性は「爆モテ確定」と断言し、笑いを誘った。
数々の困難を味わいながらも、「結局場数」と割り切るたくましさも兼ね備えている。オンライン面接では、画面上のカメラの下に面接官のウィンドウを配置し、目線が合うように工夫しているという実践的なテクニックも披露。「入室した時点で100％決めていく」と最高の笑顔を見せ、本番の面接へと向かっていった。100回に及ぶ試行錯誤から導き出されたリアルな本音は、これから選考に挑む学生にとって大きなヒントとなりそうだ
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