給料は社員が自分で決める自己申告制… ヒットを次々と生み出す木村石鹸工業が登場 今夜放送『カンブリア宮殿』
テレビ東京で14日、『カンブリア宮殿』（毎週木曜 後11：06）が放送される。今回は次々とヒット商品を生み出す創業100年「木村石鹸工業」が登場する。7日に放送予定だったが、『世界卓球 2026』の放送に伴って日時が変更された。
【番組カット】給料は社員が自分で決める自己申告制!?ヒットを次々と生み出す木村石鹸工業
大阪・八尾市に本社を構える「木村石鹸工業」がいま、次々とヒット商品を生み出している。ハンドソープや食器洗い用の洗剤「SOMALI（そまり）」は、インテリアになじむボトルデザインと肌に優しい使い心地で大ヒット。シャンプー「12/JU-NI（じゅうに）」は、くせ毛や寝ぐせに悩む人たちに口コミで広がり売上を伸ばしている。
率いるのは4代目社長・木村祥一郎氏。OEM商品中心で伸び悩んでいた家業を、自社ブランドの開発で急成長させている。「正直すぎる」モノづくりでファンを増やす、“おおらかな”経営戦略に迫る。
給料は社員が自分で決める「自己申告制」。正直すぎるモノづくりの裏側に迫る。
■出演者
【ゲスト】木村石鹸工業 社長 木村祥一郎氏
【MC】金原ひとみ氏 ヒャダイン
【番組カット】給料は社員が自分で決める自己申告制!?ヒットを次々と生み出す木村石鹸工業
大阪・八尾市に本社を構える「木村石鹸工業」がいま、次々とヒット商品を生み出している。ハンドソープや食器洗い用の洗剤「SOMALI（そまり）」は、インテリアになじむボトルデザインと肌に優しい使い心地で大ヒット。シャンプー「12/JU-NI（じゅうに）」は、くせ毛や寝ぐせに悩む人たちに口コミで広がり売上を伸ばしている。
率いるのは4代目社長・木村祥一郎氏。OEM商品中心で伸び悩んでいた家業を、自社ブランドの開発で急成長させている。「正直すぎる」モノづくりでファンを増やす、“おおらかな”経営戦略に迫る。
給料は社員が自分で決める「自己申告制」。正直すぎるモノづくりの裏側に迫る。
■出演者
【ゲスト】木村石鹸工業 社長 木村祥一郎氏
【MC】金原ひとみ氏 ヒャダイン