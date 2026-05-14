今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、日本の通貨当局が為替介入を行ったとみられる６日の高値１５７円９３銭を突破するかどうかが注目される。予想レンジは１ドル＝１５７円２０銭～１５８円４０銭。



政府・日銀はゴールデンウイーク（ＧＷ）中に複数回の為替介入を実施した可能性があり、６日には１５８円に迫る上昇をみせたところで３円弱急落。介入警戒感は依然としてくすぶっており、ドル円相場の重荷となりそう。日銀の増一行審議委員が１４日の講演で「景気下振れの兆しがはっきりとした数字で表れないのであれば、できる限り早い段階での利上げが望ましい」と述べ、６月会合での利上げが意識されやすいことも円売りを抑制しそうだ。



ただ、１２日に発表された４月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）に続き、１３日発表の４月の米卸売物価指数（ＰＰＩ）でもインフレ圧力の強さが示されたことで、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利下げ開始時期が後ずれするとの観測が強まっている。原油価格が高止まりしていることも米金利の先高観につながり、日米金利差の拡大を見込んだドル買い・円売りは根強いとみられる。



なお、日本時間今晩に米国で発表される主な経済指標は、４月の小売売上高、前週分の新規失業保険申請件数、４月の輸出入物価指数、３月の企業在庫など。また、米ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁やクックＦＲＢ理事に発言機会がある。



出所：MINKABU PRESS