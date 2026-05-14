hirituの新作ヘアマスク登場♡ツヤ髪へ導くオーロラシリーズに注目

バランスケアブランド「hiritu(ヒリツ)」から、ダメージによるツヤ不足や浮き毛にアプローチする新作『ヒリツ バランスリペアヘアマスク オーロラ』が登場。水分と油分のバランスに着目した“オーロラグロス処方”で、うるおいと輝きをまとったツヤ髪へ導きます。5月下旬よりロフト※3で先行販売、6月11日(木)より公式WEB SHOPで発売開始。毎日のヘアケア時間を、もっと心地よくアップデートしてみませんか♪

オーロラシリーズの魅力

『ヒリツ バランスリペアヘアマスク オーロラ』は、ツヤ×浮き毛のWケアを叶えるスペシャルヘアマスク。

ダメージを受けた髪内部にうるおいを補給し、髪表面をなめらかに整えることで、まるで光をまとったようなツヤ髪へ導きます。

特徴は、水分を含む「アクア成分※5」と油分を含む「ブリリアント成分※6」を絶妙なバランスで配合していること。

ヒアルロン酸Na、水溶性コラーゲン、グリセリンなどの保湿成分が髪にしっかりとうるおいを与え、やわらかく指通りの良い質感に整えます。

さらに、スクワランやツバキ種子油、5種のセラミド※8などを配合したオーロラグロス処方を採用。

蓄積ダメージによるゴワつきやパサつきにアプローチし、なめらかなツヤ感を演出します。体感8秒※1でなじむ使い心地も魅力です。

香りは、凛とした印象の「カシス&パチュリ」。上品で落ち着きのある香りが、毎日のバスタイムを贅沢なひとときへ変えてくれます。

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ラインアップ＆販売情報

今回発売される新作は、『ヒリツ バランスリペアヘアマスク オーロラ』180g 1,650円(税込)。ツヤ不足や浮き毛、ゴワつきが気になる方におすすめの新ラインです。

また、既存ラインとして、さらりと軽やかな仕上がりの『ヒリツ バランスリペアヘアマスク スムース』180g 1,540円(税込)、しっとりまとまり感を重視した『ヒリツ バランスリペアヘアマスク モイスト』180g 1,540円(税込)も展開されています。

5月下旬より全国のロフト※3およびロフトネットストアで先行販売を開始し、6月11日(木)からOFFICIAL WEB SHOPにて発売。髪質や理想の仕上がりに合わせて選べるのも嬉しいポイントです♡

※1 髪に塗布する時間のこと

※2 うるおいを補って髪の質感を整えること

※3 一部取り扱いのない店舗もございます。また、予告なく取り扱いを終了する可能性があります。

※4 ダメージを補修してツヤのある髪に整えること

※5 ヒアルロン酸Na、水溶性コラーゲン、グリセリン、ジグリセリン(保湿成分)

※6 ダイマージリノール酸ダイマージリノレイルビス(ベヘニル/イソステアリル/フィトステリル)、スクワラン、ツバキ種子油、マカデミア種子油、ヒマワリ種子油、ヒマシ油、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP、セラミドAG、セラミドEOP、スフィンゴ脂質(ツヤ成分)

※7 ダイマージリノール酸ダイマージリノレイルビス(ベヘニル/イソステアリル/フィトステリル)

※8 セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP、セラミドAG、セラミドEOP

毎日のケアで輝くツヤ髪へ

ダメージや乾燥によるパサつきが気になるこれからの季節。

hirituの新作『ヒリツ バランスリペアヘアマスク オーロラ』は、水分と油分のバランスにこだわった処方で、うるおいとツヤ感を同時に叶えてくれる注目アイテムです。

香りや使い心地にもこだわったヘアマスクで、毎日のケアをもっと特別な時間に。自分らしい“まばゆ髪”を目指して、ぜひチェックしてみてください♪