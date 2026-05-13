全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・小川町のジャズ喫茶店『Jazz Olympus！（オリンパス）』です。

某グルメ誌の表紙を飾った名物が復活！

2024年5月末に惜しまれつつ閉店した名店『ジャズオリンパス』。2025年11月3日、その遺伝子を残そうと決意した新オーナーの手で再開している。モダンで洗練された空間。JBLのスピーカーで聴く音の解像度の高い心地よさは健在。そして某グルメ誌の表紙を飾ったこともある名物「赤いチキンカレー」も復活。サウンドシャワーが広がるリスニングタイムにぜひ。

『Jazz Olympus！（オリンパス）』赤いチキンカレー

『Jazz Olympus！（オリンパス）』赤いチキンカレー スパイスの調合にこだわったカレーはランチにドリンクとセットで提供される

小川町『Jazz Olympus！（オリンパス）』

［店名］『Jazz Olympus！（オリンパス）』

［住所］東京都千代田区神田小川町3-24お茶の水ホテル・昇龍館1階

［電話］070-9218-9099

撮影／編集部、取材／池田一郎

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、神保町にあるジャズ喫茶の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年4月号発売時点の情報です。

【画像】「赤いチキンカレー」とは？ ランチで食べられるスパイスの調合にこだわった逸品（4枚）