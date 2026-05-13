走る「道具箱」＆「寝室」を体現

トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントは、2026年5月12日にトヨタのミニバン「ヴォクシー」を基にしたコンプリートカー、「MULTI UTILITY」（以下、MU）の販売を開始しました。

このモデルは、ハイブリッド車の「S-G」グレード（2WD）をベースとしており、使用シーンに応じて二つの異なるスタイルを使い分けられる点が最大の魅力です。

【画像】バツグンの使い勝手！ トヨタ新型「ヴォクシー」の新しいコンプリートカー「MULTI UTILITY（マルチユーティリティ）」を画像で見る（28枚）

3列目シートをあえて取り去り2列シート・5人乗りとすることで、「荷物を積み込む道具箱」としても、「心地よい寝室」としても活躍する一台に仕上がっています。

旅先での休憩や宿泊に最適なのが「ベッドモード」です。リアシートを前方に倒し、メーカーオプションとして用意されている「フロントベッドボード」（架装メーカーパッケージオプション／16万5000円、以下消費税込）を組み合わせることで、車内は大人2人が足を伸ばしてゆったりと寝られるフルフラットな空間へと変化します。

このフロントベッドボードは3分割のボードを広げるだけで簡単にフラットな就寝スペースが完成します。総耐荷重は150kgで、ベッドの下に荷物を収納できるため、居住空間を最大限に活用することが可能です（走行する際にはベッドボードとフレームを取り外す必要があります）。

一方、日常使いや趣味の荷物を効率よく運びたい時には「カーゴモード」が役立ちます。標準で装備されているラゲッジボードが荷室を上下2段に仕切るため、空間を無駄なく利用できます。

下段には重いキャンプギアや濡れたものを、上段にはすぐに取り出したい小物などを分けて積むことが可能です。ボードは60kgの重さに耐えられる頑丈な設計なので、多くの荷物も安心して積み込めます。

さらに、車中泊を快適にサポートする装備も充実しています。専用のLEDルームランプや、小物置きに便利なトリムトレイ、1500Wのアクセサリーコンセントなどが備わっています。汚れに強い専用シートカバーも装備されており、アクティブな用途にも気兼ねなく使うことができます。

ボディーカラーは、「プラチナホワイトパールマイカ」「アーバンロック」「ニュートラルブラック」の全3色を展開で、バックドアには専用の「MU」車名デカールを装着することで特別感が演出されています。

ヴォクシーMUの価格は412万600円（北海道地区は418万7700円）で、MU専用シートカバー（11万円／1台分）やエアスリープマット（2万2000円）、遮光カーテン（8万1950円）などの販売店装着オプションも用意されています。