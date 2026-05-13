水崎綾女“奈津子”、ハニートラップを仕掛ける 13日放送『サレタ側の復讐』第7話【あらすじ】
テレビ東京の水ドラ25『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（毎週水曜 深1：00）の第7話が13日放送される。
【場面写真】どうなっちゃう!?ハニートラップを仕掛ける水崎綾女
本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。
モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人であり、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして奈津子と佳乃の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚をかなえたものの、夫に複数の女性と不倫されている早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
第7話では、ついに本性を露わにし、不倫を開き直る夫・樹（高松アロハ）に、復讐を決意した麗奈。佳乃は「女好きには、女よ」と、樹にハニートラップを仕掛け、性加害をでっちあげて脅し、どん底に突き落とす復讐を計画する。
ハニートラップを仕掛けるのは奈津子。しかし、3人が起こした復讐は、さらなる悪意の連鎖を生むことになる。
【場面写真】どうなっちゃう!?ハニートラップを仕掛ける水崎綾女
本作は、不倫した夫への復讐を果たすため、「夫」「復讐」への思いの深さや性格が異なる3人の“サレ妻”たちが「復讐同盟」を結んで繰り広げる、痛烈かつ爽快なドロ沼不倫復讐劇。
モラハラ夫の不倫現場を偶然目撃し、復讐を決意する岸本奈津子役を水崎綾女、奈津子の大学時代の友人であり、「復讐同盟」の発起人となる遠藤佳乃役を篠田麻里子、そして奈津子と佳乃の大学時代の後輩であり、夢見ていた玉の輿結婚をかなえたものの、夫に複数の女性と不倫されている早乙女麗奈役を矢吹奈子が演じる。
第7話では、ついに本性を露わにし、不倫を開き直る夫・樹（高松アロハ）に、復讐を決意した麗奈。佳乃は「女好きには、女よ」と、樹にハニートラップを仕掛け、性加害をでっちあげて脅し、どん底に突き落とす復讐を計画する。
ハニートラップを仕掛けるのは奈津子。しかし、3人が起こした復讐は、さらなる悪意の連鎖を生むことになる。