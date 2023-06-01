余った春巻きの皮でお好み焼き⁉粉いらずでもっちり食感♪およね流の爆速節約レシピ

数枚余ってしまった春巻きの皮……。どうしていいか迷いますよね。



そんなときには、料理家のおよねさん流〈春巻きの皮で作る簡単お好み焼き〉はいかがでしょうか？

生地の代わりに春巻きの皮を使うことで、ひっくり返すのもラクラク♪ 生地もモチモチでおいしいんです。ランチやおやつにおすすめですよ！

『粉いらずのお好み焼き』のレシピ

材料（作りやすい分量）

春巻きの皮……2枚

豚バラ薄切り肉……4枚

キャベツの葉のせん切り……大1枚分（約70ɡ）

卵……1個

揚げ玉……大さじ1

和風だしの素(顆粒)……小さじ1/2

サラダ油……小さじ1

好みで

お好み焼きソース、マヨネーズ、削り節、青のり、紅しょうが……各適宜

作り方

（1）豚肉を幅10cmに切る。フライパンにサラダ油を広げ、春巻きの皮1枚をのせて四隅を内側に折る。豚肉の1/2量を中央に並べ、キャベツ、揚げだま、和風だしの素を順にのせる。残りの豚肉を中央を少しあけてのせ、あけた中央を少しくぼませて卵を割り落とす。

（2）残りの春巻きの皮を四隅を下に折り込み、ふたをするようにかぶせる。中火にかけて2分ほど焼き、水大さじ1を回しかけてふたをし、さらに2分蒸し焼きにする。裏返し、ふたをせずに2分焼く。

（3）器に盛り、好みでお好み焼きソース、マヨネーズ、削り節、青のりをかけ、紅しょうがをのせる。

春巻きの皮の四隅を折ることで、具材が安定してラクにひっくり返せます。失敗しらずのお好み焼き、ぜひ試してみてくださいね！

（『オレンジページ』2026年5月17日号より）