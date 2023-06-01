余った春巻きの皮でお好み焼き⁉粉いらずでもっちり食感♪およね流の爆速節約レシピ
数枚余ってしまった春巻きの皮……。どうしていいか迷いますよね。
そんなときには、料理家のおよねさん流〈春巻きの皮で作る簡単お好み焼き〉はいかがでしょうか？
生地の代わりに春巻きの皮を使うことで、ひっくり返すのもラクラク♪ 生地もモチモチでおいしいんです。ランチやおやつにおすすめですよ！
『粉いらずのお好み焼き』のレシピ
材料（作りやすい分量）
春巻きの皮……2枚
豚バラ薄切り肉……4枚
キャベツの葉のせん切り……大1枚分（約70ɡ）
卵……1個
揚げ玉……大さじ1
和風だしの素(顆粒)……小さじ1/2
サラダ油……小さじ1
好みで
お好み焼きソース、マヨネーズ、削り節、青のり、紅しょうが……各適宜
作り方
（1）豚肉を幅10cmに切る。フライパンにサラダ油を広げ、春巻きの皮1枚をのせて四隅を内側に折る。豚肉の1/2量を中央に並べ、キャベツ、揚げだま、和風だしの素を順にのせる。残りの豚肉を中央を少しあけてのせ、あけた中央を少しくぼませて卵を割り落とす。
（2）残りの春巻きの皮を四隅を下に折り込み、ふたをするようにかぶせる。中火にかけて2分ほど焼き、水大さじ1を回しかけてふたをし、さらに2分蒸し焼きにする。裏返し、ふたをせずに2分焼く。
（3）器に盛り、好みでお好み焼きソース、マヨネーズ、削り節、青のりをかけ、紅しょうがをのせる。
春巻きの皮の四隅を折ることで、具材が安定してラクにひっくり返せます。失敗しらずのお好み焼き、ぜひ試してみてくださいね！
教えてくれたのは…
およねオヨネ
料理家
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SNS総フォロワー40万人超えの今をときめく爆速レシピクリエイター。「自炊ハードルを地の果てまで下げていく」をモットーに料理で笑顔を生み出す活動を爆進中。これまでに3冊のレシピ本を出版。近著に『”使いきる”だけでうまくいく 物価高に負けないレシピ事典』（KADOKAWA）がある。
（『オレンジページ』2026年5月17日号より）