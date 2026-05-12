◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト０―１０阪神（１２日・神宮）

完敗だった。初回１死、先発の吉村が佐藤の打球を右手に受けて降板。緊急登板した小沢、木沢、丸山翔が無失点でつないだが終盤の３イニングで３本塁打を許すなど終わってみれば１０失点。森下、佐藤、大山のクリーンアップが２、３、４番になっても変わらず活発な相手打線に池山監督は「さすが阪神打線というところ」と脱帽した。

打線も先発・西勇のツーシーム、スライダーを両サイドに散らす投球に打ち取られて６回まで無得点。２戦連続６度目のゼロ封負けを喫した。西勇には４月３０日の同戦（神宮）でも５回、２得点に抑えられており、この時に続く連敗。池山監督は「絞り球がどっちつかずになってしまった。しっかり割り切っていかないと。成長の第１歩だと思っているので」と若手の奮起を期待した。

１３日の阪神の先発は４試合連続完封がかかる高橋。４月２９日に３安打完封負けを喫しているとあって指揮官は「どこの球団もなかなか１点も一発も打てない。何とか１点というところに重きを置いて戦っていきたい」。大敗から気持ちを切り替えて阪神戦３連敗を阻止する。