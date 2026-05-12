5月7日（木）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で、講師の先生が指南する“激狭キッチン活用術”にMCのDAIGOが感動するひと幕があった。

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テーマは「食材３つで！」。さけ、スナップえんどう、青ねぎの３つでできる、ごちそう感たっぷりの一品「鮭のねぎマヨ焼き」を辻調理師専門学校の長谷川晃先生から教わった。

番組に届いた料理にまつわる“お悩み”からテーマが決まる『DAIGOも台所』。この日のテーマは、1Kの自宅の「激狭キッチン」で料理をがんばる視聴者からのリクエストに応えたもので、たくさんの食材を広げられない小さな調理スペースでも作れる「食材3つくらい」のメニューを紹介した。

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トークでは、なんと長谷川先生もかつては「激狭キッチン」で料理をしていたことが明らかに。就職したばかりの20歳のころ、住んでいたのが「1K」で、キッチンも幅1mほどの「激狭」だったというのだ。料理をあきらめてしまいそうな環境だが、そこはやはりプロ。「狭いながらも便利に使う」工夫で乗り切り、毎日のご飯を作っていたという。

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【動画】エンディングで「1、2、3！」と本日の食材をカウントするDAIGO。その独特すぎる“数え方”にSNSがザワつく!?

「先生も経験者ってことですね」と興味津々のDAIGOに、先生が語った“工夫”とは以下の通り。まず、調理スペースに入りきらない食材などをのせられる「移動式の台を横に」置き、道具などをサッと取り出せる「棚を後ろに」配置。さらに、「シンクに縦に置くと、長さがちょうどはまる“まな板”」を買い、シンクに縦置きしたまな板の上で調理を、横の空いたスペースで洗い物をこなしていたという。

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計算しつくされたすばらしい工夫の数々に「アイデアですね～」と感心しきりのDAIGO。視聴者からも「まな板を縦に置く…長谷川先生、なるほどぉ！凄いアイデアでしたね」「先生のようなプロの視点を取り入れると、狭さは“不便”ではなく超効率的な空間に変わりますよね」など絶賛の声が寄せられていた。

（※レシピ）

鮭のねぎマヨ焼き

＜材料（2人分）＞

さけ 4切れ（350g）

スナップえんどう 10本

塩 適量

サラダ油 少量

【☆ねぎマヨ】

青ねぎ 1本

マヨネーズ 80g

練りごま 10g

ぽん酢 小さじ2

砂糖 小さじ2

黒こしょう（粗びき） 適量

＜作り方＞

（1）スナップえんどうは筋を取り、青ねぎは小口切りにする。

（2）さけは一口大に切る。

（3）ねぎマヨのマヨネーズ、練りごま、ぽん酢、砂糖、青ねぎ、黒こしょうを合わせる。

（4）フライパンにサラダ油を熱し、さけの皮目を下にして入れ、スナップえんどうを加えて中火で焼き、途中でさけに塩をふり、スナップえんどうとさけに焼き色がついたら取り出す。

（5）アルミホイルで容器を作って（4）を入れて（3）を全体にかけ、オーブントースターで約5分焼く。

（6）（5）の表面に焼き色がついたら、器に盛る。

【TVer】レシピ動画はこちら

なお、「鮭のねぎマヨ焼き」の調理の様子は、5月7日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）で放送された。