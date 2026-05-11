俳優の杉咲花の母で、歌手やキャンドルアーティストとして活動するチエ・カジウラが10日、Instagramを更新。母の日にもらった杉咲からのプレゼントを披露し、注目を集めている。

【映像】親子ショットや杉咲花からのプレゼント（複数カット）

カジウラは1994年に歌手デビューし、TVアニメ「マクロス7」のエンディングテーマを担当するなど活躍。キャンドルアーティストとしても活動し、2014年からWEBショップもオープンしている。

Instagramでは、娘・杉咲花との仲睦まじい日常を発信しており、京都旅行を満喫する様子や幼少期ショットなども公開してきた。

娘からのプレゼントを公開

2026年5月10日の更新では、母の日に杉咲からもらった大量の手紙やプレゼントを公開。「メッセージカードとギフト、今年もありがとう。これまでも、たくさんのお手紙をもらった。すばらしい成長とともに、いつの間にかステキなギフトまで添えてくれるようになって、母の日、こんなにステキなギフトを…。生まれてきてくれたその日から、たくさんの幸せをもらっています。娘と共に、私も生き直しているような気がしています。心からありがとう」とつづっている。

この投稿には「親子愛がステキです」「ステキな親子関係を見せてくれて本当にありがとうございます」「お二人のあたたかい絆を感じて心がジーンとしました…こんな風に自然に思いを伝えられる親子になりたいです！！」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）