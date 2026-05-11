L’Arc-en-Cielの結成35周年を記念して、ローソングループ(ローソンエンタテインメント、ローソンユナイテッドシネマ、ローソン)では、L’Arc-en-Ciel 35th L’Anniversaryを祝福する企画『L’Arc-en-Ciel 35th L’Anniversary L’APPY L’AWSON』を始動する。

『L’APPY L’AWSON』企画第一弾では、オリジナル特典が手に入る「L’APPY L’AWSONデジタルスタンプラリー」の実施をはじめ、7月16日にリリースされるLIVE Blu-ray / DVD『ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND』の発売記念先行上映会の開催や、限定グッズ販売を実施する。

このほか、ローソングループ限定の「L’Arc-en-Ciel コレクトボックス〜snow dropす〜」や「L’Arc-en-Ciel エンタメくじ」の発売も予定しているなど、ローソングループがL’Arc-en-Ciel 35周年を祝して全国に“虹”をかけるとのことだ。

■『L’APPY L’AWSON』企画第一弾

【L’Arc-en-Ciel ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND: Special Screening】

2026年7月16日にリリースされるLIVE Blu-ray / DVD『ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND』の発売を記念して、6月27日にローソン・ユナイテッドシネマ系列全国18劇場にて先行上映会を開催。同上映会は、2024年2月〜４月に敢行されたツアー＜ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND＞より、４月７日に行われたさいたまスーパーアリーナ公演の模様を収めたBlu-ray / DVD通常盤のライヴ本編映像をいち早く楽しめるもの。映画館の大スクリーンと迫力の音響のなか、声援や拍手、ペンライトを使用できる応援上映となる。

▶日時：2026年6月27日(土) 14:00上映開始

▼チケット

一律 ￥3,500(tax in)

※各種サービスデイ、割引券、招待券の適用不可

※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。

▼会場

ローソン・ユナイテッドシネマ札幌(北海道)／ユナイテッド・シネマフォルテ宮城大河原(宮城)／ローソン・ユナイテッドシネマ前橋(群馬)／ユナイテッド・シネマ浦和(埼玉)／ユナイテッド・シネマ幕張(千葉)／ユナイテッド・シネマ豊洲(東京)／ユナイテッド・シネマアクアシティお台場(東京)／ユナイテッド・シネマとしまえん(東京)／ローソン・ユナイテッドシネマSTYLE-S みなとみらい(神奈川)／シネプレックス平塚(神奈川)／ユナイテッド・シネマ新潟(新潟)／ユナイテッド・シネマ豊橋18(愛知)／ユナイテッド・シネマ岸和田(大阪)／ユナイテッド・シネマ橿原(奈良)／ユナイテッド・シネマ大津(滋賀)／ユナイテッド・シネマ福岡ももち(福岡)／ユナイテッド・シネマキャナルシティ13(福岡)／ローソン・ユナイテッドシネマPARCO CITY 浦添(沖縄)

▶入場者プレゼント：ピクチャーチケット風カード

▶特設ページ：https://l-tike.com/cinema/larc-en-ciel_underground/

【ローソングループ限定グッズ】

Blu-ray / DVD『ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND』の発売を記念したローソングループ限定グッズを発売。全国のローソン店頭のマルチメディア端末Loppi、HMV&BOOKS online、HMV店舗(HMV record shopを除く)にて、2026年5月15日(金)10:00〜2026年7月6日(月)23:59の期間に予約受付。 ▶タイベックバック

価格 ￥3,500(tax in)

耐久性と軽さを兼ね備えたタイベック素材を使用した実用性の高いアイテム。 ▶銀テープ風スマホショルダー

価格 ￥2,200(tax in)

ライヴ演出の銀テープをモチーフにしたデザインのスマホショルダー。 ▶リングノート

価格 ￥2,200(tax in)

日常のメモからライヴの思い出まで、幅広く使える一冊。 ●予約販売場所：全国のローソン店頭 Loppi端末/HMV&BOOKS online/HMV店舗(HMV record shop除く)

●予約受付期間：2026年5月15日(金)10:00〜7月6日(月)23:59(HMV店舗は各店舗の閉店時間まで)

●お渡し日：2026年8月27日(木)より順次

※ご購入についての詳細は各購入ページにて。

●予約方法

・@Loppiで購入 https://www.lawson.co.jp/campaign/lop_larc35th/

・HMV&BOOKS onlineで購入 https://www.hmv.co.jp/news/article/260427103/

※こちらのURLは、2026年5月15日(金)10:00よりアクセス可能となります。

・HMV店舗一覧 https://www.hmv.co.jp/store/list/

※HMV店舗は各店舗の営業時間に準じます。

■LIVE Blu-ray / DVD『ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND』

2026年7月16日(木)発売

＠Loppi／HMV限定特典 B3クリアポスター

※筒状に巻いてお届けします。

※特典は無くなり次第終了となります。

【通常盤 Blu-ray】

価格 ￥12,100(tax in)

仕様：Blu-ray＋ライヴ音源CD2枚組＋カラーブックレット(12P)

・HMV&BOOKS onlineで購入 https://www.hmv.co.jp/product/detail/16866870

・@Loppiで購入 https://www.lawson.co.jp/service/loppi/loppipayment/

商品番号 AW16854216

【通常盤 DVD】

価格 ￥9,900(tax in)

仕様：DVD＋ライヴ音源CD2枚組＋カラーブックレット(12P)

・HMV&BOOKS onlineで購入 https://www.hmv.co.jp/product/detail/16866871

・@Loppiで購入 https://www.lawson.co.jp/service/loppi/loppipayment/

商品番号 AW16854217