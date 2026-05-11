セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、冷凍食品史上“最大級のボリューム”を誇る新商品「セブンプレミアム 濃厚G系ラーメン」を5月12日に販売開始します。

【圧巻…】810グラムのラーメンはヤバイって！ 新商品「セブンプレミアム 濃厚G系ラーメン」の完成“写真”も見る！

新商品は、総重量810グラムという、これまでの冷凍食品では実現が難しかった圧倒的な食べ応えを再現。専門店さながらの極太ワシワシ麺、背脂のコクとニンニクのパンチが効いた、ガツンと濃厚なスープが楽しめます。作り方は鍋に入れて、火にかけるだけという手軽さになっています。価格は861円。

担当者は新商品について「ボリュームと専門店品質にこだわった自信作です。総重量810グラムという規格外の重さを、いかに『鍋一つで、失敗なく熱々に仕上げるか』。麺・スープ・具材のバランスを調整し、解凍の手間を省いた『鍋にポン！』のスタイルでクックイックシリーズとして発売します。『お家でもニンニクと背油たっぷりの濃厚なガッツリ系ラーメンをお腹いっぱい食べたい』、そんなお客様の心からの欲求に応える商品になれば幸いです。ぜひ、ご自宅でモヤシや半熟煮たまご追加のトッピングやアレンジをお試しし、自分史上最高の一杯をお楽しみください」とコメントしています。