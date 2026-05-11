MLB公式、大谷翔平＆母親の顔出しショット公開！ ジャッジ、トラウトも登場。母の日のツーショット
MLB公式Instagramは5月10日に投稿を更新。母の日に合わせ、ロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手と母親のツーショットなどを公開しました。
【写真】大谷翔平と母親のツーショット
そのほかアーロン・ジャッジ選手やマイク・トラウト選手ら、各選手と母親のツーショットも公開。20万件以上の「いいね！」が寄せられており、世界中のファンから温かい声が集まりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】大谷翔平と母親のツーショット
選手と母親のショットを公開同アカウントは「Today is for you, Mom」とつづり、19枚の写真と1本の動画を載せています。1枚目は1999年撮影と思われる幼少期の大谷翔平選手と母親のツーショットです。仲むつまじい様子や、子どもらしい表情の大谷選手にほほ笑ましさがあります。
ブレーブスがドジャースに勝利普段の投稿では選手らが試合で活躍する姿を披露している同アカウント。11日には、アトランタ・ブレーブスがドジャースに勝利した様子などを公開しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)