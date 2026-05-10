小5長男がママを勧誘…？怪しいセールスと思いきや優秀すぎる“保険”だった！手厚い“我が家限定の保険“にママ即契約【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
7歳差の男の子兄弟を育てているヨカ(＠yoka9003)さん。普段はInstagramでワーママとして働く毎日のちょっとした出来事を発信しているヨカさんだが、今回紹介する漫画はヨカさんが想像していなかった驚きの提案を長男くんがしてきたところから始まる。「ママさんや、保険に入らないかい？」。のどかな春休みの昼下がり、まだ小学生の長男が突然、保険の勧誘をしてきたら…!?あなたはどうする？本作「保険のススメ」について作者・ヨカさんにさらに詳しく話を聞いてみた。
作者であるヨカさんの長男くんが小学5年生のころに考案した「家族保険」が、読者のあいだで大きな反響を呼んでいる。実生活に根ざした発想と完成度の高さに、「賢さに脱帽です！」「小5でこんな仕組みを考えるなんて!!しかもプレゼンも上手！」「素晴らしい保険商品ですね」「クオリティ高いなー」といった称賛の声が相次いだ。
長男くんは「いざっ！ってときに使うのが保険でしょ？ママが病気で動けないときに使ってよ」と話し、具体的な活用場面まで見据えた仕組みを提案したという。これにはヨカさんも「おおっ！手厚い保障！」と感激したそうだ。さらに「実はどこで知ったのか、覚えたのかすべて謎なんです。私や夫が教えたことはないので、友達か先生が教えてくれたのかなと思ってます」と、その背景を明かしてくれた。
この保険は1日10円〜500円で預け入れができ、最大5000円まで積み立てられる貯蓄型の仕組みだ。「家事(料理)」や「庭の草抜き」といったオプションも用意され、必要に応じて利用できる点が特徴といえる。なお長男くんは普段から手伝いをしているため、配膳や洗濯物干しは対象外とされているそう。
実際に満額(5000円)まで貯まったというヨカさんは、引き出したお金の使い道について「当初目標としていたローストビーフ丼ではなく、子供たちの希望で回転寿司に行きました」と教えてくれた。育児中のママは、隙間時間に本作「保険のススメ」を覗いてみると、新たな気づきが得られるかも！
取材協力：ヨカ(＠yoka9003)
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