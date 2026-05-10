【フェルト・ギター】（長崎県 星音 65歳）

いつも掲載していただいてありがとうございます、星音です。

昼間の仕事を退職し、夜のギター講師の仕事だけになりましたもので、時間がたっぷりありまして、ギターの練習やって魚釣り行ってもまだまだ時間があるもんで、最近はフェルトで愛用のギターのマスコットなど作って遊んでおります。

教室の生徒さんのギターのマスコットを作ってプレゼントしたら私が期待した以上に喜んでくれました。

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以前は手作りストラップを紹介してくれた星音さんですが、まさしく悠々自適な生活を楽しんでいらっしゃるんですね。夜はギター講師をやって、その他の時間は好きなこと三昧だなんて…理想郷じゃないですか。こうやって作られたフェルトのギターも、きれいに並べられたらめちゃかわいい。心に余裕がないと、こういう制作物も生まれないよなあ。所有ギターへの愛情があってこそのクリエイティブだと思います。いわゆる家族ですね。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7



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