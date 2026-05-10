平良達郎、日本人初のUFC世界王者へ挑戦 タイトルマッチをライブビューイングで大声援
動画配信サービスの U-NEXTが10日、東京・水道橋で『UFC 328：平良達郎タイトルマッチ 応援ライブビューイング』を開催する。大型ビジョンが設置された特設会場には、休日の朝にもかかわらず多くの格闘技ファンが集結。日本人初となるUFC世界王者誕生の瞬間を見届けようと、試合開始前から熱気に包まれている。
【写真】実況解説を行う宇野薫が会場に登場
今回のライブビューイングは、水道橋会場に加え、平良の地元・沖縄県那覇市の県庁前エリアでも同時開催。東京と沖縄、2つの会場がひとつになり、平良達郎へ大声援を送る。
世界最高峰の総合格闘技団体「UFC」。その舞台で、日本格闘技界の悲願達成に挑んだのが平良達郎だ。2022年のUFCデビュー以降、圧倒的なグラップリング力と勝負強さで白星を重ね、フライ級トップ戦線へ浮上。2024年10月にブランドン・ロイバル戦でプロ初黒星を喫したものの、その後はパク・ヒャンソンにTKO勝利、さらに元王者ブランドン・モレノを2ラウンドTKOで下し、世界タイトル挑戦権をつかみ取った。現在のUFCでの戦績は8勝1敗。日本の若きファイターが、日本人初となるUFC世界王者という歴史へ挑む。
対するは、ミャンマー出身の王者ジョシュア・ヴァン。激しいプレッシャーと打撃力を武器にフライ級戦線を駆け上がった新王者で、平良との一戦は世界中の格闘技ファンから注目を集めている。
U-NEXTでは『UFC 328：チマエフ vs. ストリックランド』と、ライブビューイングイベントの会場の様子を「スペシャル解説版」としてライブ配信。ライブビューイングイベントでは、お笑いコンビ・チュートリアル福田充徳、ファイターの宇野薫、現役UFCファイターの中村京一郎、市川勝也アナらが記念すべき大会を熱く盛り上げる。
なお、同大会メインイベントはUFC無敗で現ミドル級王者のハムザト・チマエフが、初の防衛戦で元ミドル級王者で現3位のショーン・ストリックランドと対戦。チマエフが連勝記録を継続し、王座防衛なるか、はたまたストリックランドが王座奪還となるか。U-NEXT会員は追加料金なしで視聴できる。
【写真】実況解説を行う宇野薫が会場に登場
今回のライブビューイングは、水道橋会場に加え、平良の地元・沖縄県那覇市の県庁前エリアでも同時開催。東京と沖縄、2つの会場がひとつになり、平良達郎へ大声援を送る。
対するは、ミャンマー出身の王者ジョシュア・ヴァン。激しいプレッシャーと打撃力を武器にフライ級戦線を駆け上がった新王者で、平良との一戦は世界中の格闘技ファンから注目を集めている。
U-NEXTでは『UFC 328：チマエフ vs. ストリックランド』と、ライブビューイングイベントの会場の様子を「スペシャル解説版」としてライブ配信。ライブビューイングイベントでは、お笑いコンビ・チュートリアル福田充徳、ファイターの宇野薫、現役UFCファイターの中村京一郎、市川勝也アナらが記念すべき大会を熱く盛り上げる。
なお、同大会メインイベントはUFC無敗で現ミドル級王者のハムザト・チマエフが、初の防衛戦で元ミドル級王者で現3位のショーン・ストリックランドと対戦。チマエフが連勝記録を継続し、王座防衛なるか、はたまたストリックランドが王座奪還となるか。U-NEXT会員は追加料金なしで視聴できる。