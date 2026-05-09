◆パ・リーグ 西武６―２楽天（９日・ベルーナドーム）

西武は２点を追う６回に集中打を浴びせ逆転勝ち。平沢大河内野手が逆転３ランを放ち、３連勝に導いた。２番手の黒田将矢投手が６回途中から好救援し、プロ初勝利が舞い込んだ。

０―２の６回。ネビンの適時二塁打で１点を返し、なおも無死一、三塁の好機で古謝のカットボールを完璧に捉え右翼席に運んだ。４月１９日の日本ハム戦（エスコン）以来、出場１６試合ぶりの２号３ラン。打のヒーローは「前のバッターもつないでくれて、すごく気楽に打席に立つことができました。打った瞬間、行ったかなと思いました」と手に残る感触を振り返った。

６回無死一、二塁のピンチから救援した黒田は浅村を見逃し三振、村林を１５１キロの直球で二ゴロ併殺打に仕留め７球で仕事を終えた。「とにかくゼロで何とか（相手の流れを）切れたらいいなと思ってマウンドに上がりました。落ち着いてマウンドに上がれたのでよかったです」。その直後の攻撃で４点を奪い、逆転に成功。八戸工大一から入団して５年目右腕が待望の初勝利をつかんだ。

２２年のオフから現在は中日でプレーする涌井の自主トレに参加しレベルアップを図った。「僕も３年お世話になっているので、とりあえず今年は１勝できるようにと（思って取り組んできた）。（涌井からは）『１勝するっていうのはそれだけ緊迫した場面で投げる機会も増えるってことだから』って、自主トレ中も言われて過ごしてきたので、それがよかったところなのかなと思います」と、この日ベルーナＤの隣のカーミニークで２軍戦に登板していた師匠に感謝していた。