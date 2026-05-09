あす5月10日（日）よる10時30分より第5話を放送 日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜よる10時30分放送）。第5話の見どころを一足早くご紹介！

家族も地位も失った韓国の財閥御曹司 キム・ミンソク／青木照（志尊淳）は、23年ぶりに日本で再会した河瀬桃子（仁村紗和）への思いを募らせる中、桃子の幼なじみ・山城拓人（京本大我）から宣戦布告を受ける。「俺は、これからも桃子のそばにいたい。桃子にとって、一番大切な存在になりたい」――。今まで隠してきた本音を明かす拓人に、ミンソクも「僕も桃子先生のそばにいたい」と自分の気持ちをぶつけるが…。

一方で、桃子の幸せを願う姉・杏子（入山法子）が「拓ちゃんとなら、いい家族になれるんだろうな」と、桃子と拓人の結婚を望んでいることを知ったミンソク。拓人の家族に囲まれ、幸せそうに笑っている桃子が見たいという杏子の願いを知り、桃子を笑顔に出来るのは自分ではないのではないかと思い、気持ちにふたをしてしまう…。

愛する人が笑っていられるなら、それでいい…身を引こうとするミンソクと桃子の恋の行方は――!?

第5話 あらすじも公開中：https://www.ntv.co.jp/10kaikitte/story/

■ストーリー

幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年 キム・ミンソク／青木照（志尊淳）。

後継者と目されていたが、養父の死後、失脚。韓国の家を追い出される事態に。

悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。

幼い頃に父親を事故で亡くし、その経験から、貧しさを乗り越え医師となった河瀬桃子（仁村紗和）。

自分と同じ悲しい想いは誰にもさせない…その信念のもと日々懸命に命と向き合っている。

そして、日本で出会うミンソクと桃子。

が、この時、二人は知らなかった。子どもの頃、二人はとある場所で出会っていたことを。

『10回切って倒れない木はない』 ＝どんなに難しいことでも、何度も挑戦し続ければ必ず成功することができる、という韓国のことわざ。

この言葉が二人を繋いでいたことを…。

その事実に気付かないまま、23年の時を超え、国の壁も越えて、二人は惹かれ合っていく。

しかし、予想だにしない試練が次々と降りかかるのだった…

困難な状況に陥りながらも、迷いながらも、諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリー。

■番組概要

『10回切って倒れない木はない』

2026年4月期日曜ドラマ 毎週日曜よる10時30分から放送

企画：秋元康

脚本：川粼いづみ 松島瑠璃子

主題歌：AI「It’s You」（EMI Records/UNIVERSAL MUSIC）

音楽：はらかなこ

演出：小室直子 内田秀実

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：島ノ江衣未 本多繁勝

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/10kaikitte/

TVer：https://tver.jp/series/srv7am36zd

Hulu：https://www.hulu.jp/ten-strokes-to-you/

番組公式X：@10kaikitte_ntv

番組公式Instagram：@10kaikitte_ntv

番組公式TikTok：@10kaikitte_ntv

推奨ハッシュタグ：#日ドラ10回切って