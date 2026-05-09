◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日９―２巨人（８日・バンテリンドーム）

中日・柳は確かに良かった。豊富な球種で、コントロールもキレもあり、ストライクを先行。さらにクイックや、ゆっくりした間合いなど投げるタイミングもいろいろと変えていた。先制されると分が悪い最近のチームだが、手ごわい相手先発だったことは間違いない。

低調な打線の中でもキャベッジの調子が上がってこない。もともと、どんどんスイングをかけていくタイプだが、状態の良くない時はボール気味の球に手を出してしまう傾向がある。ボールを見極めて有利なカウントを作れれば、違う結果も出てくるはずだが、今はいろんな球を追いかけすぎ、しかもライト方向に力感を求めすぎているように感じる。

お手本は４安打した吉川だろう。３本がセンター返し。最後の４本目も逆方向へのヒットだった。引っ張ることが決して悪いわけではないが、センターに打ち返す意識が大切だ。

勝率が５割に戻った。投手に故障者が出て、野手も吉川の出遅れもありながらも我慢して５割を維持しているといえる。これからもチーム全体で我慢の戦いを続けてほしい。（野球評論家・清水 隆行）