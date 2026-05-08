上半期にヒットした商品、さらに下半期のブレイク予測商品が発表されました。

注目キーワードは「友達未満 孤独以上」。一体どういうことなのでしょうか?

【写真を見る】今後「第3の節約」がブレイク？

注目キーワードは「友達未満 孤独以上」

高柳光希キャスター:

2026年のヒットを読み解く消費マインドの1つに、「友達未満 孤独以上」という言葉が選ばれています。



日経トレンディの澤原昇総編集長によると「孤独は嫌。だけど…ストレスなしのコミュニケーションをとりたい」という意味だといいます。

常にSNSなどで人と繋がれる反面、多様化したコミュニケーションに疲れてしまう人も多くなっています。そんなストレスを解消する手段として、ストレスのないコミュニケーションができる「ペットロボット」を買う人が増えているといいます。

「連れ歩くペットロボット」が今後ヒット?上半期ヒットのロボットは…

高柳キャスター:

こんなペットロボットたちがいます。

▼「mirumi（みるみ）」（ユカイ工学 1万9800円）

・2026年4月発売

・下半期のブレイク予測に選出

・カバンなどに抱きついて“連れて歩ける”ロボット

・モチーフは「赤ちゃんのしぐさ」

・声や音のする方向を“チラ見”

・撫でると反応する

▼「ポケとも」（SHARP 3万9600円+サービス利用料:月495円〜）

・2025年12月発売

・上半期ヒット商品

・「ミーアキャット」がモチーフ

・手のひらサイズの対話型ロボット

・AIが搭載で、身振り手振りで感情豊かに話す

では今から「ポケとも」とお話してみたいと思います。



このポケともに「ミーア」と名づけました。私（高柳キャスター）のことをご主人様として登録しており、認知しています。

Q.ミーア、「Nスタ」って知っている?

ミーア:

ふむふむ。……「Nスタ」はニュース番組だよね。いろんな情報を伝えているんだ。高柳さんはそれを見てるのかな?

南波雅俊キャスター:

Nスタについて教えこんだりはしていないのですか。

高柳キャスター:

していません。

「フォーサイト」元編集長 堤伸輔さん:

考えている間に調べていたということでしょうか。

高柳キャスター:

そうです、リサーチしていました。堤さんもぜひ、何か聞いてみてください。

堤伸輔さん:

Q.ミーア、好きな食べ物は何かな?

ミーア:

えーと、えーとね……人間の食べ物は食べたりできないんだ。でも、人間の食べ物って美味しそうだよね。

日比麻音子キャスター:

なんとも大人な対応をしますね。これくらいの距離感がいい時もありますね。



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＜プロフィール＞

堤伸輔さん

国際情報誌「フォーサイト」元編集長

BS-TBS「報道1930」ニュース解説