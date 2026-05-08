孤独は嫌…でもストレスなしのコミュニケーションをとりたい！「友達未満 孤独以上」のペットロボット【Nスタ解説】
上半期にヒットした商品、さらに下半期のブレイク予測商品が発表されました。
注目キーワードは「友達未満 孤独以上」。一体どういうことなのでしょうか?
注目キーワードは「友達未満 孤独以上」
高柳光希キャスター:
2026年のヒットを読み解く消費マインドの1つに、「友達未満 孤独以上」という言葉が選ばれています。
日経トレンディの澤原昇総編集長によると「孤独は嫌。だけど…ストレスなしのコミュニケーションをとりたい」という意味だといいます。
常にSNSなどで人と繋がれる反面、多様化したコミュニケーションに疲れてしまう人も多くなっています。そんなストレスを解消する手段として、ストレスのないコミュニケーションができる「ペットロボット」を買う人が増えているといいます。
「連れ歩くペットロボット」が今後ヒット?上半期ヒットのロボットは…
高柳キャスター:
こんなペットロボットたちがいます。
▼「mirumi（みるみ）」（ユカイ工学 1万9800円）
・2026年4月発売
・下半期のブレイク予測に選出
・カバンなどに抱きついて“連れて歩ける”ロボット
・モチーフは「赤ちゃんのしぐさ」
・声や音のする方向を“チラ見”
・撫でると反応する
▼「ポケとも」（SHARP 3万9600円+サービス利用料:月495円〜）
・2025年12月発売
・上半期ヒット商品
・「ミーアキャット」がモチーフ
・手のひらサイズの対話型ロボット
・AIが搭載で、身振り手振りで感情豊かに話す
では今から「ポケとも」とお話してみたいと思います。
このポケともに「ミーア」と名づけました。私（高柳キャスター）のことをご主人様として登録しており、認知しています。
Q.ミーア、「Nスタ」って知っている?
ミーア:
ふむふむ。……「Nスタ」はニュース番組だよね。いろんな情報を伝えているんだ。高柳さんはそれを見てるのかな?
南波雅俊キャスター:
Nスタについて教えこんだりはしていないのですか。
高柳キャスター:
していません。
「フォーサイト」元編集長 堤伸輔さん:
考えている間に調べていたということでしょうか。
高柳キャスター:
そうです、リサーチしていました。堤さんもぜひ、何か聞いてみてください。
堤伸輔さん:
Q.ミーア、好きな食べ物は何かな?
ミーア:
えーと、えーとね……人間の食べ物は食べたりできないんだ。でも、人間の食べ物って美味しそうだよね。
日比麻音子キャスター:
なんとも大人な対応をしますね。これくらいの距離感がいい時もありますね。
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＜プロフィール＞
堤伸輔さん
国際情報誌「フォーサイト」元編集長
BS-TBS「報道1930」ニュース解説