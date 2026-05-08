値引きといえば、夕方から閉店にかけてはじまるイメージですが、これがいまコンビニで「早朝に」値引きする動きが相次いでいます。なぜ、「朝」なのでしょうか？

記者

「こちらのコンビニのパン売り場では総菜パンも100円、菓子パンも100円と格安になっています」

セブン−イレブンでは、あすまで6種類のパンを税抜き100円に値下げ。8年ぶりの大セールです。▼「ちぎりパン」は58円引きに、▼「コロッケパン」は68円引きになります。

ただ、肝心なのはその時間帯！というのも、このセール午前5時から11時までの“朝限定”なんです。一体、その狙いとは…？

セブン−イレブン・ジャパン 岡嶋則幸マーケティング本部長

「人の流れが変わる、動きが変わる、行動が変わるタイミングに、時間がない、余裕がないお客様にもしっかり朝食を食べていただきたい」

そう、世間はゴールデンウイークが明けたばかり。仕事や学校が再スタートするタイミングに「朝のコンビニ習慣」を促したい狙いです。

来店客

「私けっこう朝が早い人なので、パッパッと食べられるようにこの金額（＝100円）はうれしい。2個くらい買っちゃいそう」

ただ、直近のある調査では「時間帯別」のコンビニ利用率は、▼お昼から午後6時の間が30％を超える一方、▼午前6時から9時はその半分程度にとどまるという結果も。

そんな「朝」にセールを始める動きはファミリーマートでも。来週から朝限定で、おにぎり2個と対象のお茶を1本買うとお茶代が無料に。

ゴールデンウイーク明けの冷えた懐にそっと寄り添うように広がる朝セール。新たな買い物習慣になるのでしょうか？