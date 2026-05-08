HiClub株式会社が提供する、SNS「GRAVITY（グラビティ）」は、19歳～29歳の男女を対象に「五月病に関する実態調査」を実施した。その内容を一部抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー GW明け出社は「行きたくない」だけじゃない？データで見る世間とのギャップ 入社後のミスマッチと“配属ガチャ”のリアル 「合わなければ辞める」は当たり前？新社会人に広がる“見極めキャリア” 約66%がメンタルに影響──“なんとなくしんどい”が五月病につながる可能性

GW明け出社は「行きたくない」だけじゃない？データで見る世間とのギャップ

「GW明け、出社したいと思いますか？」という質問では、前向きな回答は約35.7%、消極的な回答は約35.3%と大きな差は見られず、「どちらともいえない」と回答した人も29.0％にのぼった。

出社に対する意識は一方向に偏るのではなく、ポジティブ・ネガティブ・中間の三つに分かれる結果となっている。

自由回答を集計すると、出社に前向きな理由としては、業務の落ち着きや生活リズムの回復に関する声が見られる一方で、休み明けの切り替えの難しさや環境の変化に対する不安など、心理的な負担に関する意見も確認された。

具体的には、

「GW中の繁忙が終わるので業務が落ち着く」「GWは育児が忙しいため、明けたら生活リズムが戻る」といった前向きな声がある一方で、「休み明けの切り替えが難しい」「トレーニングが終わり後輩ができるので不安」などの意見も寄せられている。

画像：HiClub株式会社 2026年5月7日 プレスリリースより引用

入社後のミスマッチと“配属ガチャ”のリアル

「入社前のイメージと比べて、現在の会社の印象はどうですか？」という質問では、「少しギャップがあり不満」20.9%、「かなり違い後悔している」11.5%と、合計32.4%がネガティブなギャップを感じている結果となった。

一方で、ポジティブな評価も32.3%と同程度に存在した。「ほぼイメージ通り」とする回答も35.3%を占めており、入社後の印象は分かれた。

この印象の違いは出社意欲にも影響している。

「想像よりかなり良く、満足している」層では約67%が「出社したい」と回答している一方、「想像とかなり違い、後悔している」層では約8%にとどまっており、出社意欲に大きな差が見られた。

こうした結果から、いわゆる五月病の正体は単なる“疲れ”ではなく、“入社後ギャップ”である可能性も見えてきた。

そのズレを左右する要因の一つが“配属”である。

満足層では約76%が第一希望またはそれに近い配属であった一方、後悔層では約20%にとどまっており、配属の一致度に大きな差が見られた。

また、後悔層では「希望から遠い配属」とする回答も約42%にのぼり、配属との関連性の高さがうかがえる。

画像：HiClub株式会社 2026年5月7日 プレスリリースより引用

「合わなければ辞める」は当たり前？新社会人に広がる“見極めキャリア”

「入社1ヶ月以内に辞めた同期はいますか？」という質問では、「自分の部署にいた」「同じ会社内でいた」「噂では聞いた」を合わせると約35%が入社直後の退職を認知している結果となった。

さらに、「初日で辞めた人を知っていますか？」という質問では約4割が見聞きした経験があると回答しており、実体験に限らずSNSなどを通じた情報接触も含めて認知が広がっている可能性が示唆される。

入社直後の離職については、身近な範囲でも一定数見聞きされており、一概に特別なケースとは言い切れない状況が見られた。

画像：HiClub株式会社 2026年5月7日 プレスリリースより引用

こうした背景のもと、「今の会社でどのくらい働き続けたいですか？」という質問では、「できれば早めに転職したい」（26.7%）、「1～3年は働きたい」（22.1%）、「3～10年は働きたい」（24.6%）といった、比較的短～中期での就業を想定する回答が合計で73.4％にのぼった。

一方で、「定年まで働きたい」（18.1%）、「10年以上働きたい」（8.5%）といった長期的な継続を前提とする回答は合計で26.6％にとどまっている。

画像：HiClub株式会社 2026年5月7日 プレスリリースより引用

入社後の印象別に見ると「想像とかなり違い、後悔している」層では、「できれば早めに転職したい」が78.1%にのぼる一方、「定年まで働きたい」は5.5%にとどまった。

一方で、「想像よりかなり良く、満足している」層では「できれば早めに転職したい」は4.8%にとどまり、「定年まで働きたい」が40.4%と最多となっている。

約66%がメンタルに影響──“なんとなくしんどい”が五月病につながる可能性

仕事が原因でメンタルに影響があったかについては、「少しあった」が29.5%と最多、「やや大きかった」17.3%、「かなり大きかった」19.5%を合わせると、約66%が何らかの影響を感じている結果となった。

一方で、「全くなかった」は16.6%にとどまっており、影響を感じていない層は限定的であることがわかる。

画像：HiClub株式会社 2026年5月7日 プレスリリースより引用

調査概要 ■調査名：GRAVITY ユーザーアンケート

■調査期間：2026年4月10日～15日

■調査対象：アプリ「GRAVITY」登録ユーザー 19歳～29歳 637名

■調査方法：インターネット調査

■調査名：GRAVITY ユーザーアンケート■調査期間：2026年4月10日～15日■調査対象：アプリ「GRAVITY」登録ユーザー 19歳～29歳 637名■調査方法：インターネット調査

ニュース情報元：HiClub株式会社