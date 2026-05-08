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YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「もう買わない。材料3つ、レンジ4分で店超え牛乳プリン」を公開しました。材料3つと電子レンジだけで簡単に作れる、濃厚で滑らかな牛乳プリンのレシピを紹介しています。



調理は590mlの耐熱容器一つで完結し、ハチミツ（または砂糖）、牛乳、ゼラチンを入れるだけという手軽さです。最大のポイントは、ゼラチンを別の容器でふやかす手間を省くこと。牛乳に直接振りかけて5分放置した後に電子レンジで加熱する手順を「ここがズボラポイント」として紹介しています。加熱後は泡立たないように優しく混ぜ合わせ、粗熱を取って冷蔵庫で3時間冷やせば完成です。



出来上がったプリンは、大きな容器のまま独り占めできる夢のサイズ感。スプーンですくうと「ぷるんぷるんで滑らか」な仕上がりで、「安くて、簡単で、旨い」と大満足の様子です。火も包丁も使わず、家にある材料ですぐに作れる絶品おやつ。今日のおやつに試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・ハチミツ 大さじ2～3（同量の砂糖でも可）

・牛乳 300ml（生乳100%推奨）

・ゼラチン 5g



［作り方］

1. 590mlの耐熱容器にハチミツと牛乳を入れる。

2. ゼラチンを別容器でふやかさず、直接牛乳全体にふりかけ、そのまま5分放置する。

3. 電子レンジ（500Wで4分50秒、または600Wで4分）で加熱する。

4. 泡立たないように優しく、よく混ぜ合わせる。

5. 粗熱が取れたらラップをして、冷蔵庫で3時間冷やし固めて完成。