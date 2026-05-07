日本マクドナルド（東京都新宿区）の公式「X」アカウントが5月7日、更新。“次の祝日”を知らせる投稿をしています。

【画像】うそだろ…？ コチラが「次の祝日」です！（衝撃）

次の祝日は…いつ？

同日、X上では「連休明け」「GW明け」「休み明け」などのワードがトレンドに。多くの人が連休の終わりを嘆く中、公式アカウントは「次の祝日」を画像で投稿しました。

画像には「次の祝日は7月20日（衝撃）」の文字が。公式アカウントは、「祝日はしばらくないけれど、チキンマックナゲット15ピースの250円引きはもうちょっと続きます」とコメントしています。

同社では、人気商品がお得になる「トクニナルド」キャンペーンを実施中。第3弾として、「チキンマックナゲット 15ピース（ソース3個付き）」を250円引きの特別価格490円（税込み、通常価格740円〜）で販売しています。特別価格期間中は、「サンリオキャラクターズ」の数量限定パッケージで提供されます。

また、2種類の新しい期間限定ソース「塩レモンタルタルソース」と「コク旨（うま）焼肉ソース」も販売中です。

チキンマックナゲットの特別価格は、5月19日まで。2種の限定ソースは5月中旬（予定）まで。期間限定ソースはなくなり次第終了となります。

SNS上では「しばらくナゲット生活になりそう」「マジでこく旨焼肉ソースがおいしい」「塩レモンタルタルを選んだんですが、やっぱりこれおいしい」「パッケージがかわいい」という声が上がっています。