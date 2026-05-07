Osmo Mobile 8P

DJIは、スマートフォン用ジンバル「Osmo Mobile 8P」を発表した。直販サイトで既に発売開始しており、「スタンダードコンボ」が18,480円、「アドバンストトラッキングコンボ」が25,080円、「クリエイターコンボ」が32,780円。内容物は以下の通り。

Osmo Mobile 8P

「Osmo Mobile 8Pスタンダードコンボ」 18,480円Osmo Mobile 8P、DJI OM磁気スマートフォンクランプ 5、Osmo FrameTap、電源ケーブル、スマートフォン充電ケーブル、収納ポーチ 「Osmo Mobile 8Pアドバンストトラッキングコンボ」 25,080円スタンダードコンボの同梱物とDJI OM多機能モジュール 2を同梱 「Osmo Mobile 8Pクリエイターコンボ」 32,780円アドバンストトラッキングコンボの同梱物に加え、DJI Micシリーズ モバイル レシーバー、DJI Mic Mini 2トランスミッター、DJI Mic Mini 2ウィンドスクリーン、DJI Mic Mini 2マグネティッククリップ、DJI Mic Mini マグネティックフロントカバー、DJI Mic 3 マグネット、DJI Mic Mini 2トランスミッターマグネティック充電ケーブル、DJI Mic Miniコンパクトキャリーポーチを同梱

フレーミング機能とトラッキング機能を強化し、スマホでの撮影をより正確かつ効率的に行なえるという。

新たに着脱式のOsmo FrameTapリモコンを搭載。リモコンを使い、構図を確認・調整しながら、リモート操作での正確なセルフィー撮影が可能。

着脱式のOsmo FrameTapリモコン

強化されたトラッキング機能「ActiveTrack 8.0」は、複雑な人混みの中でも被写体をフレーム内に捉え続け、優れた追尾性能を発揮。「Apple DockKit 1」を使用すれば、iPhoneをOsmo Mobile 8Pに直接接続し、スマホのカメラアプリでもトラッキングできる。

Osmo FrameTapではさらに、背面カメラでのセルフィー撮影や離れた場所からの撮影の操作が可能、好みの構図で高品質の映像を撮影できる。リモコンにスクリーンを搭載し、スマホまたはOsmo Mobile 8Pの多機能モジュール 2の映像をミラーリング表示できる。ジョイスティックも搭載し、ジンバルの動きやズームを、リモコン上で正確かつ直感的にコントロール可能。

多機能モジュール 2の補助ライトは、明るさと色温度を8段階で調整できる。マグネット式デザインにより、ジンバルのハンドルへの装着や取り外しも素早くできる。

多機能モジュール 2をOsmo Mobile 8Pと併用すると、人やペットだけでなく、車やランドマークなど、その他の被写体もフレームの中心に捉えながらトラッキングできる。

DJI Mimoアプリを使うと、ActiveTrack 8.0も利用可能。被写体トラッキングの機動性が高まり、コンサートやスポーツイベントのような混雑した環境でも被写体を追尾し、フレームの中心に捉え続けられる。特に、障害物を避けながらの撮影や、素早い動きへの対応で高い効果を発揮するとのこと。

3軸ジンバルは、第8世代目となる手ぶれ補正機構を活用し、ダイナミックな動きのあるシーンでも安定した映像が可能。約386gと軽量なボディに、三脚と215mmの延長ロッドを内蔵。三脚は、脚の開く幅が大きくなり、どんな場所でも安定してジンバルを立たせられるとのこと。

バッテリー駆動時間は最大10時間を実現。ジンバルにはUSB-Cポートを搭載し、スマホの充電も可能。長時間の屋外撮影やライブ配信に最適という。

DJI Mimoアプリでは、多彩なシネマティックモードも利用できる。「DynamicZoom」では、ムーブインとムーブアウトといったモードを使い、空間が伸縮する映画のような視覚効果を再現。スローシャッターは、「静」と「動」が交差する幻想的な光の軌跡を捉え、夜景や明かりが少ないシーンでの撮影に活用できる。

アクションショットでは、アスリートやダンサーといった機敏に動く被写体でも、常に画面中央に捉え続けながら素早くかつ滑らかにトラッキング。

ワイドスクリーンモードでは、クラシックな2.35:1フォーマットで記録し、後編集でトリミングをしなくても、洗練された映画のような映像をそのまま撮影できる。