メニコン杯中学生の部で初優勝した多摩川ボーイズナイン【写真：日本少年野球連盟提供】

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「メニコン杯 第29回日本少年野球関東ボーイズリーグ大会」中学生の部結果

　ボーイズリーグの春の東日本王座決定戦「メニコン杯 第29回日本少年野球関東ボーイズリーグ大会」中学生の部は4日に準決勝と決勝が行われ、多摩川ボーイズ（ジャイアンツ U15 ジュニアユース、東京都西支部）が決勝で越谷ボーイズ（埼玉県東支部）を8-1で破り、初優勝。8月のジャイアンツカップ（全日本中学野球選手権大会）出場を決めた。

　多摩川は準決勝で東葛飾ボーイズ（千葉県支部）に10-6で打ち勝った。初回に3点を挙げるなど4回表までに4点リードを奪った。その裏に3点を失ったが、5回に3点、6回と7回にも得点を加えた。

　越谷との決勝では初回に小池樹里の適時二塁打、薄田翔太、関蓮太郎の連続適時打などで4点を先制。2回にも増田球太の適時二塁打などで3点を追加した。6点リードの5回には増田がこの試合3本目の適時打を放ち、5回コールドで頂点に立った。越谷は、3月の全国大会「スターゼンカップ春季全国大会」を制した湘南ボーイズ（神奈川県央支）を準決勝で破ったが、決勝で屈した。

　優勝した多摩川は、巨人が2024年に球団創設90周年の記念事業の一つとして設立。昨夏のジャイアンツカップでは2年生以下のメンバーながら、1学年上の強豪相手にベスト4に進出した。今大会は持ち前の猛打がさく裂。5試合で計55得点を挙げ、創立3年目で東日本王者となった。

　今年のWBCで日本代表「侍ジャパン」を率いた井端弘和氏の長男・巧（多摩川ボーイズ）が最優秀選手に輝いた。小枝指航平（越谷ボーイズ）が優秀選手に選出された。

　中学生の部は計177チームが出場。昨年まではトーナメント形式で実施していたが、より多くの実戦経験を選手たちに積ませたいとの思いから、今年度より大会方式を変更。全チームがリーグ戦4試合を戦い、成績上位の32チームが決勝トーナメントに進出。頂点を争った。

【大会結果】
・決勝
越谷　　000　01　1
多摩川　430　01x　8

越：旗手、門井、長谷川、新井、服部-金澤
多：渡邉、小山-関
三塁打：増田（多）
二塁打：小池、増田2、川島（多）

・準決勝
越谷　6-4　湘南
多摩川　10-6　東葛飾

・準々決勝
湘南　10-2　春日部
越谷　4-3　武蔵嵐山
東葛飾　5-1　青山東京
多摩川　12-8　上越

・2回戦
湘南　2-1　宮城仙北
春日部　10-2　群馬西毛
越谷　15-5　東京府中
武蔵嵐山　6-2　狛江
東葛飾　4-0　県央宇都宮
青山東京　4-2　横浜青葉
上越　9-0　佐野
多摩川　10-2江戸川南

・1回戦
宮城仙北　5-0　大田水門
湘南　7-6　狭山西武
春日部　4-2　宮城仙台東
群馬西毛　6-1　世田谷成城
越谷　6-0　筑波
東京府中　3-0　松本
狛江　8-2　南総京葉
武蔵嵐山　5-3　宮城仙南
東葛飾　3-0　横浜泉中央
県央宇都宮　4-1　日高
青山東京　7-6　江戸崎
横浜青葉　7-4　長野
佐野　7-5　江戸川京葉
上越　4-3　相模
江戸川南　2-0　いわき
多摩川　15-3　藤岡（First-Pitch編集部）