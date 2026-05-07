「メニコン杯 第29回日本少年野球関東ボーイズリーグ大会」中学生の部結果

ボーイズリーグの春の東日本王座決定戦「メニコン杯 第29回日本少年野球関東ボーイズリーグ大会」中学生の部は4日に準決勝と決勝が行われ、多摩川ボーイズ（ジャイアンツ U15 ジュニアユース、東京都西支部）が決勝で越谷ボーイズ（埼玉県東支部）を8-1で破り、初優勝。8月のジャイアンツカップ（全日本中学野球選手権大会）出場を決めた。

多摩川は準決勝で東葛飾ボーイズ（千葉県支部）に10-6で打ち勝った。初回に3点を挙げるなど4回表までに4点リードを奪った。その裏に3点を失ったが、5回に3点、6回と7回にも得点を加えた。

越谷との決勝では初回に小池樹里の適時二塁打、薄田翔太、関蓮太郎の連続適時打などで4点を先制。2回にも増田球太の適時二塁打などで3点を追加した。6点リードの5回には増田がこの試合3本目の適時打を放ち、5回コールドで頂点に立った。越谷は、3月の全国大会「スターゼンカップ春季全国大会」を制した湘南ボーイズ（神奈川県央支）を準決勝で破ったが、決勝で屈した。

優勝した多摩川は、巨人が2024年に球団創設90周年の記念事業の一つとして設立。昨夏のジャイアンツカップでは2年生以下のメンバーながら、1学年上の強豪相手にベスト4に進出した。今大会は持ち前の猛打がさく裂。5試合で計55得点を挙げ、創立3年目で東日本王者となった。

今年のWBCで日本代表「侍ジャパン」を率いた井端弘和氏の長男・巧（多摩川ボーイズ）が最優秀選手に輝いた。小枝指航平（越谷ボーイズ）が優秀選手に選出された。

中学生の部は計177チームが出場。昨年まではトーナメント形式で実施していたが、より多くの実戦経験を選手たちに積ませたいとの思いから、今年度より大会方式を変更。全チームがリーグ戦4試合を戦い、成績上位の32チームが決勝トーナメントに進出。頂点を争った。

【大会結果】

・決勝

越谷 000 01 1

多摩川 430 01x 8

越：旗手、門井、長谷川、新井、服部-金澤

多：渡邉、小山-関

三塁打：増田（多）

二塁打：小池、増田2、川島（多）

・準決勝

越谷 6-4 湘南

多摩川 10-6 東葛飾

・準々決勝

湘南 10-2 春日部

越谷 4-3 武蔵嵐山

東葛飾 5-1 青山東京

多摩川 12-8 上越

・2回戦

湘南 2-1 宮城仙北

春日部 10-2 群馬西毛

越谷 15-5 東京府中

武蔵嵐山 6-2 狛江

東葛飾 4-0 県央宇都宮

青山東京 4-2 横浜青葉

上越 9-0 佐野

多摩川 10-2江戸川南

・1回戦

宮城仙北 5-0 大田水門

湘南 7-6 狭山西武

春日部 4-2 宮城仙台東

群馬西毛 6-1 世田谷成城

越谷 6-0 筑波

東京府中 3-0 松本

狛江 8-2 南総京葉

武蔵嵐山 5-3 宮城仙南

東葛飾 3-0 横浜泉中央

県央宇都宮 4-1 日高

青山東京 7-6 江戸崎

横浜青葉 7-4 長野

佐野 7-5 江戸川京葉

上越 4-3 相模

江戸川南 2-0 いわき

多摩川 15-3 藤岡（First-Pitch編集部）