現職議員の逮捕を受けた熊本県八代市で市民や関係者の反応です。

【写真を見る】「なぜ全員で守った？」 八代市議逮捕で特別委員長が投げかけた"自民党市議団への疑問”

60代男性「初めて聞いた。八代市民としては複雑なところ。もっとクリーンな政治を心がけてもらいたいし、市民に開かれた役所であり、議会であってほしい」

50代女性「長いこと議員をやられている方なので、そういうことがあったなら残念」

八代自民党への疑問

庁舎建設をめぐり去年12月から疑惑を調査してきた特別委員会の委員長は、再三、委員会の在り方を批判してきた会派への疑問を投げかけました。

調査特別委員会 中山諭扶哉 委員長「なぜ八代自民党の方達が成松議員を全員で守らなければいけなかったのか、その辺が新たな疑問として出てきますね」

議員と職員の関係を検証

また、小野泰輔市長は、まずは警察の捜査に協力するとした上で、議員と職員の関係について今後、検証が必要との認識を示しました。

八代市 小野泰輔 市長「このよう事態に陥ったことの原因、議員との関係の構築など、様々な問題があろうかと思いますので、その辺についてしっかり検証する必要がある」