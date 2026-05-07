【続・バツイチ息子は、狂ってた…】離婚して心機一転！愛する息子との暮らし＜第1話＞#4コマ母道場
陽子さんには、子どもの頃から優秀で自慢の息子・タダシさんがいます。お互いに離婚したため、アパートで2人暮らしをはじめました。陽子さんはいつでもタダシさんの味方で、まさに運命共同体。「2人なら大丈夫」そう思ってなんでも協力してきたけれど、信じていた息子の正体は……？
第1話 息子と2人暮らし
【編集部コメント】
陽子さんは元夫との離婚後、アパートを借りて暮らしはじめました。ちょうど息子のタダシさんも離婚して地元に戻ってきたところだったため、一緒に暮らすことにしたのですね。都会の企業で華々しく活躍してきたタダシさんは、地元ではなかなか見合う仕事がないのかもしれません。けれどこのたび、やっと妥協できるレベルの就職先が見つかったとのこと。「優秀なタダシなら上手くいくはず」陽子さんはそう信じて疑っていないようですね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
第1話 息子と2人暮らし
【編集部コメント】
陽子さんは元夫との離婚後、アパートを借りて暮らしはじめました。ちょうど息子のタダシさんも離婚して地元に戻ってきたところだったため、一緒に暮らすことにしたのですね。都会の企業で華々しく活躍してきたタダシさんは、地元ではなかなか見合う仕事がないのかもしれません。けれどこのたび、やっと妥協できるレベルの就職先が見つかったとのこと。「優秀なタダシなら上手くいくはず」陽子さんはそう信じて疑っていないようですね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子